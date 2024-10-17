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▲派翠克從《大學生了沒》出道，以幽默直率的性格為人所熟知。（圖／記者陳明安拍攝）

▲派翠克談起和小S合作的契機，承認對方是自己的偶像。（圖／記者陳明安拍攝）

▲派翠克喊話開始當導演的阿Ken來找他演戲，堅信對方曾開出的承諾。（圖／記者陳明安拍攝）

派翠克從節目大學生了沒》出道，以幽默直率的性格為人所知，出道20年他終於以《小姐不熙娣》首度問鼎金鐘獎，和小S一同入圍「綜藝節目主持人獎」，儘管18日金鐘獎當天就快到了，派翠克還是沒什麼真實感，「覺得很不可思議！」他也透露平時會和小S私下傳訊息，內容都認真到不行，更直接喊話好友阿Ken承諾還沒兌現。《小姐不熙娣》播出快3年時間就問鼎金鐘，成績相當亮眼，派翠克直言，這次入圍最感動的就是團隊的努力都有了回報，「好像我們一起合作，做對了一件事情。」他和小S第一時間有傳訊息互相恭喜，派翠克直率表示，自己確實很希望能拿下生涯中首座金鐘獎，「我覺得這對於我們整個團隊來說是非常大的激勵，因為大家都很辛苦，有拿到獎大家會更有動力。」同為《大學生了沒》出身的LULU這次也入圍了「益智及實境節目主持人獎」，先前派翠克在活動上和對方碰面，兩人相見當下感受格外欣慰，「我們看到對方完全沒有任何較勁的感覺，都是那種很惺惺相惜。」儘管希望可以順利得獎，但派翠克也坦言，他實在沒有時間準備得獎感言，因為努力賺錢的他月休僅2天，當然辛苦也是有代價的，目前他的年收已經突破百萬元。談起和小S合作的契機，派翠克回憶，一切都是從《熙娣想聊》開始，當時他就擔任稱職綠葉角色，沒想到《熙娣想聊》竟然成為開啟《小姐不熙娣》的契機，「那個時候光可以站在她旁邊，沒有台詞、沒有在run檔上面，我都覺得很開心，覺得『哇！可以一直看著偶像！』」儘管在資深前輩身邊主持需要承受巨大壓力，派翠克也認為只要找到方式放鬆，有適當壓力是好事，才會不斷成長，被問及紓壓方式為何，他也笑說：「就喝一小杯囉！」派翠克一忙起來就不吃飯，他直言這是自己從小的習慣，因為一吃東西身心就會放鬆下來，所以想讓自己保持飢餓感，私下他也會和小S討教節目上的表現，小S會適時指點，「我們不像是大家看到的電視上面好像只有在那邊鬧，其實私下講的就是很認真工作的事情。」兩人在節目中各司其職，小S負責較資深的藝人，他則是對年輕族群比較熟悉，「我跟她就是互相，是一個完美的配合。」派翠克也很感激小S將他放在平等的位置，沒有前輩的架子，總是放手讓他去發揮。被問到最想合作的藝人，派翠克不假思索點名阿Ken，由於兩人本來就是好友，私下會約吃飯聊天，他也會向對方討教主持、拍片方面的問題，各種疑難雜症都能獲得解答，阿Ken也經常義不容辭來拍攝他的短劇，甚至是給他指點，讓派翠克找到在《小姐不熙娣》中的角色定位，因此他心裡特別感謝。最近阿Ken執導的新戲《X！又是星期一》上檔，派翠克笑說，私下有跟阿Ken邀角，但阿Ken只說：「我跟你講Patrick，我一定要找那個最適合你的角色，好嗎？」之後便沒下文，儘管如此，派翠克仍堅信阿Ken的承諾，「他在寫了！我先把話講到這邊，他還沒寫的話，他現在看到這一篇他也會！」