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近期因中國大陸採取經濟刺激政策，帶動股市上漲，部分連結大陸地區股票之上櫃ETF價格隨之上揚。其中，永豐中國科技50大（00887）暴漲暴跌波動劇烈，引起金管會、櫃買中心注意，今（15）日又殺逾14%，且開盤1小時就有破2萬張的交易量。中國近期釋放利多，陸股在中國黃金週前夕指數飆漲，國內投資人大筆資金日前湧入00887，導致其價格狂飆，一度溢價超過200%。由於漲勢猛烈，00887上周遭列處置股，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合1次，禁止投資人進行當沖交易。針對00887的溢價幅度，櫃買中心已洽請永豐投信就折溢價管理等內部控制制度提出具體說明，同時就該檔ETF是否有交易異常情形進行分析，並將就證券商辦理ETF流動量提供、受託買賣、當日沖銷、信用交易等業務進行瞭解。櫃買中心提醒投資人，交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險，並善用櫃買中心、基本市況報導網站及公開資訊觀測站掌握商品相關資訊。傳永豐投信14日前向櫃買中心說明溢價異常發生原因、應變處理措施的有效性、以及未來強化ETF流動性與折溢價管理措施函報金管會。曾創下歷史最大漲幅的00887在噴漲後暴跌，近兩日跌幅累積約52%，今日又殺逾14%，最低來到9.2元，開盤1小時就有破2萬張的交易量。金管會將於今日傍晚召開例行記者會，預估將說明中國股市震盪相關基金包括00887等監控情況、外資動向及裁核結果。