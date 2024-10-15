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▲黎牙實比在菲律賓呂宋島比科爾地區（Bicol）的阿爾拜省。（圖／美聯社／達志影像）

擁有世界級地標「馬榮火山（Mayon Volcano）」的菲律賓城市黎牙實比（Legazpi City），相較於其他旅遊勝地宛如秘境，從鄉間小徑、小鎮市集和火山底下的田地都是慢悠悠生活的百姓，步調放慢許多，旅客前來遊玩時也能有愉快和放鬆的心情。黎牙實比擁有壯麗的火山遊玩行程，同時也靠近海洋，旅客除了規劃健行的活動，還可以同時安排海邊潛水或跳島度假，CP值十分高！而且玩到一半，抬頭時便能看見有「全世界最完美圓錐體」之稱的馬榮火山，心情一下子便愉悅起來。黎牙實比在菲律賓呂宋島比科爾地區（Bicol）的阿爾拜省，距離馬尼拉都會區車程約12小時，不過搭飛機只需要一小時多左右的時間，這裡地廣人稀，菲律賓擁有一億人口，不過黎牙實比市人口僅有20萬人，相當適合放鬆和度假。除此之外，黎牙實比還有歷史和文化博物館和遺址，遊客來到此處可以感受菲律賓過往被西班牙殖民的文化，輕鬆擁有身體和心靈都富足和享受的旅途。