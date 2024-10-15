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▲星宇航空（2646）將在10月25日正式掛牌上市。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空今（15）日起至10月17日開放申購。（圖／手機截圖）

星宇航空抽籤啦！星宇航空（2646）將在10月25日正式掛牌上市，今（15）日起至10月17日開放申購，新股總申購張數7萬9900張，每人可申購2張，承銷價20元，以14日收盤價29.85元來算，抽中2張等於賺到1萬9700元。《NOWnews》整理星宇航空抽籤時程、股票如何申購等重點一文看懂。星宇航空（2646）今起公開申購，每股價格20元，每人限申購2張。以昨（14）日收盤價29.85元計算，抽中2張現賺1萬9700元，投資報酬率約49%。◾申購開始日：10月15日◾申購截止日：10月17日下午2時◾預扣款日：10月18日◾抽籤日：10月21日，預計上午9:30前◾未中籤還款日：10月22日◾撥券日：10月25日首先要開立證券帳戶，再透過合法券商申購股票。可透過現場、電話、線上，或是券商的網站、APP申購。除了20元申購處理費（未中籤亦不退回），在申購截止前要確認帳戶內資金足夠，隔天扣款日足夠被扣除申購價款。（20元×1000股×2張=申購價款4萬元、處理費20元、中籤通知工本費50元）如果沒有抽到，在10月22日退款日這天，會退還4萬50元，也就是股票申購價4萬元、中籤通知工本費50元，而20元申購處理費不會退還。抽股票、股票抽籤其實是指「股票公開申購」，當公司初次上市櫃，或是已經掛上市櫃的公司需要現金增資，就會發行新股來募集資金，若登記購買量大於可申購總數，就會採用電腦隨機抽籤，故有「抽股票」的說法。「股票申購」都能以低於市價的價格買進，因此若是有抽到股票，並在取得股票後交易新股，往往能現賺一筆價差。不過抽籤並不是完全免費，要繳20元申購處理費，有些人就認為像是買彩券，花小錢買個希望。◼️每人限申購1次，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費不退還。◼️申購人向經紀商委託申購後，申購委託書不得撤回或更改，投資人於申購前應審慎評估。◼️申購價款及處理費、手續費須預扣，在申購截止日應先確認，券商指定往來銀行帳戶內的存款餘額不低於「申購處理費＋認購價款＋中簽通知郵寄工本費」，以供銀行執行扣款，扣款時若餘額不足將予以剔除。◼️申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。◾很公平：只要有證券帳戶都可參與抽籤，每人限申購1次，所有投資者機會平等。◾過程透明：申購過程公開透明，容易被監督。◾風險低：若是未抽中，只須花費申購處理費20元。◾運氣問題：抽籤完全靠運氣，實力或投資策略都無法影響結果。◾資金凍結：扣款日會先預扣申購價款，在退款日前會有幾天時間無法動用資金。◾非穩賺不賠：雖然股票申購價差空間大，抽到多有「現賺一筆」的感覺，但仍要看撥券日當天實際獲利。