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Netflix韓國料理競賽綜藝節目《黑白大廚》，開播後掀起現象級討論度，更於8日完結冠軍出爐後，相關旅遊行程詢問度激增5成。旅天下聯合國際旅行社特地規劃「韓國黑白大廚體驗5日」，自開播至今，進單踴躍，客群年齡落在30至55歲，有別以往韓國團以女性客群居多，此團旅客男女比例不分軒輊，預計此類團體行程將帶動韓國線產品買氣逾3成。根據觀光署統計，今年上半年造訪南韓的外國遊客達80.1萬人次，和去年同期相較，增加122%。旅天下觀察，受惠韓劇、韓綜議題發酵，疫後韓國旅遊快速回溫，當中以韓國節目為主的「沉浸式體驗旅遊」最受青睞。近期旅天下推出數支「韓國黑白大廚體驗5日」，安排至節目評審白種元的餐廳享用美食，如香港飯店0410、新村食堂…等，並前往節目中黑白隊餐廳主要聚集商圈明洞、梨泰院、漢南洞或京東市場，讓旅客自行到餐廳朝聖拍照打卡，並體驗黑白大廚相似料理DIY，如韓式拌飯、年糕。日韓秋楓、冬雪旅遊需求強勁，不僅韓流強勢來襲，日本也跟上體驗旅遊風潮，旅天下推出「東北花卷5日」四人同行一人免費，前往東北手作煎餅、烤米棒、魚板，或是「北陸名古屋6日」安排日劇人氣美食蕎麥麵DIY，創造產品豐富度。旅天下推薦「日韓料理DIY攻略7選」，製作簡易，十分適合親子同遊，尤其饕客不能錯過。想要嘗試《黑白大廚》內的人氣料理DIY嗎？旅天下推出行程，至首爾「稻花農夫」體驗製作辣椒醬、韓式拌飯、年糕。旅客將有機米磨成米糊後，搭配農家特製私房醬料和辣椒粉，攪拌均勻，就能封裝帶回國。還能像《黑白大廚》中爆紅的拌飯大王一樣，用獨特的節奏，拌專屬自己的韓式拌飯，最後使用杵和臼搗年糕，沾上黃豆粉，享用自製年糕甜點，除了體驗傳統趣味，也感受節目中李愛德華，將韓式年糕變成棉花糖般口甜點的感動。