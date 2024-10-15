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中共解放軍昨天日凌晨5時宣布，於台海和台灣周邊展開「聯合利劍─2024B」演習，並稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾；晚間6時東部戰區宣布演習各項科目已完成。國防部今 (15)日指出，中共環台軍演期間偵獲153架共機擾台，數量創單日最高紀錄。國安局報告指出，共軍於我周邊進行「聯合利劍－ 2024B」演習，謀展現震懾力，但「三海」擴權引發國際反制。立院外交國防委員會明日邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。根據國安局送交立院報告指出，中共經濟復甦乏力，今年上半年經 濟成長率由去年同期的5.5％下滑至5％，且第2季 GDP年增率4.7％創近季新低，同時青年失業率居高不下（8月達18.8％）、降（欠）薪潮擴 散、房地產景氣依舊低迷，致民眾對經濟前景 擔憂、悲觀情緒增加，衝擊社會秩序。國安局指出，中共地方政府責成「警稅合成作戰 中心」藉查稅及亂罰款等方式「創收」，並削減公務人員福利津貼、挪用學生餐費、積欠民企款項；地方治理亂象致民眾不滿攀升，7月湖南再現反習近平標語，凸顯官民矛盾惡化。國安局分析指出，習近平年來飭令共軍加強「統籌海上軍事 鬥爭準備」、推進「現代化邊海空防建設」， 在台海、東海、南海形塑強勢「維權」，加以 頒布《海警第3號令》（《海警機構行政執法程序規定》）擴大海警、海監等海洋執法範疇，為外 擴「管轄海域」完備執法基礎。共軍「山東號 」、「遼寧號」航艦今年先後從事跨島鏈航訓 ，9 月向南太平洋試射洲際飛彈，並與俄軍在北 太平洋聯演、聯巡，對外展示戰力。國安局指出，台海方面，共軍整建沿海機場，並藉「聯合利劍－2024A」展演「軍警一體」迫臺「新架 構」，亦變換「聯合戰備警巡」模式對台施壓 ；10 月 14 日再於我周邊進行「聯合利劍－ 2024B」演習，謀展現震懾力。 此外，中共海警藉「伏季休漁」等名義，7 月起先後在金門、台灣灘附近海域，扣押、驅離、干擾我國籍漁船，謀推進台海「內海化」 ；加以中共海調船、民兵漁船等軍民兩用船舶 ，年來頻侵入我本外島禁限制水域，甚有小型 快艇直闖淡水碼頭及林口海岸，擴增灰帶脅迫手段，增加我應處難度。在東海方面，國安局表示，中共今年 6 月首度同時派遣 4 艘武裝海警船侵擾釣魚台海域，並不定期轉用釣魚台巡航兵力繞行日本南西諸島，檢驗共艦遠海機動能力；加上「運9」電偵機8月首度侵 入日本領空、「遼寧號」航艦9月穿越與西水道 （侵入日本 24 浬鄰接區）駛往西太平洋航訓，持續加強對第島鏈戰略要道戰場經營。國安局表示，南海方面，中共6月強行登檢菲國船舶；菲 、「中」7 月雖就仁愛暗沙運補達成臨時協議， 然共軍續採強勢維權作為，包括在菲國運輸機飛行路徑投擲照明彈、衝撞菲國海警船等；另時隔 8 年再度與俄羅斯在南海舉行「海上聯合－ 2024」演習，展現「中」、俄聯合應對海上威 脅立場，增加情勢誤判風險。 鑒於中共在印太海域擴張，美國與友盟頻重申台海和穩重要性、反對中共在南海非法主 張及挑釁。