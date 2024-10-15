道奇賽揚強投Kershaw明年續戰！洛杉磯道奇3屆賽揚強投「書僮」Clayton Kershaw，本季因左腳傷勢缺席季後賽，將滿37歲的他明年是否續戰，成為外界關注焦點。根據美職官網報導，Clayton Kershaw在訪問中鬆口，表明自己將再戰一年，迎來個人第18個賽季，並且距離生涯3000K里程碑，只剩下最後32次三振。
不想手術完就停下 挑戰歷史級紀錄
在2023年賽季結束後，Clayton Kershaw進行肩膀手術，直到今年7月尾聲才迎來初登板，不過僅出賽7場後，又因為左腳大拇趾骨刺傷勢，進入傷兵名單，且無緣參與道奇的季後賽。本季共先發登板7戰，拿下2勝2敗，賽季防禦率4.50。
在美職官網的報導中，Clayton Kershaw在受訪中表示：「我今年的運氣不太好，但我不想做完了肩膀手術之後就停下腳步，所以我明年會再回來，試試看能投出怎樣的表現。」此外，他也透露目前肩膀和手肘的恢復狀況都很好。
Clayton Kershaw生涯共入選10次全明星，且在2011年、2013年、2014年分別獲得3次國聯賽揚獎，生涯累積212勝，是道奇隊史第2多。Clayton Kershaw目前累積2968三振，是道奇隊史最多，明年若能投出32次三振，就將成為史上第20位3000K的球員。值得一提的是，他本季出賽7戰，就已拿下24次三振。
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在2023年賽季結束後，Clayton Kershaw進行肩膀手術，直到今年7月尾聲才迎來初登板，不過僅出賽7場後，又因為左腳大拇趾骨刺傷勢，進入傷兵名單，且無緣參與道奇的季後賽。本季共先發登板7戰，拿下2勝2敗，賽季防禦率4.50。
在美職官網的報導中，Clayton Kershaw在受訪中表示：「我今年的運氣不太好，但我不想做完了肩膀手術之後就停下腳步，所以我明年會再回來，試試看能投出怎樣的表現。」此外，他也透露目前肩膀和手肘的恢復狀況都很好。
Clayton Kershaw生涯共入選10次全明星，且在2011年、2013年、2014年分別獲得3次國聯賽揚獎，生涯累積212勝，是道奇隊史第2多。Clayton Kershaw目前累積2968三振，是道奇隊史最多，明年若能投出32次三振，就將成為史上第20位3000K的球員。值得一提的是，他本季出賽7戰，就已拿下24次三振。