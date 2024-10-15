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道奇賽揚強投Kershaw明年續戰！洛杉磯道奇3屆賽揚強投「書僮」Clayton Kershaw，本季因左腳傷勢缺席季後賽，將滿37歲的他明年是否續戰，成為外界關注焦點。在2023年賽季結束後，Clayton Kershaw進行肩膀手術，直到今年7月尾聲才迎來初登板，不過僅出賽7場後，又因為左腳大拇趾骨刺傷勢，進入傷兵名單，且無緣參與道奇的季後賽。在美職官網的報導中，Clayton Kershaw在受訪中表示：「」此外，他也透露目前肩膀和手肘的恢復狀況都很好。Clayton Kershaw生涯共入選10次全明星，且在2011年、2013年、2014年分別獲得3次國聯賽揚獎，生涯累積212勝，是道奇隊史第2多。