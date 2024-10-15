我是廣告 請繼續往下閱讀

中共解放軍昨宣布進行「聯合利劍2024-B軍演」，總統賴清德也立即召開國安高層會議，指示相關單位應處，並公布照片安定民心。不過前總統馬英九執政時期的國安會副秘書長楊永明列出四大疑點，質疑賴清德的國安團隊根本在擺拍。根據照片，參與國安高層會議的人員，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、總統府祕書長潘孟安、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥等人外，另還有國安會前秘書長、現為資政的邱義仁，以及諮詢委員傅棟成。楊永明質疑，面對解放軍如此大規模軍事演習，賴清德召開的因應國安會議，為何沒有一位軍事背景人員與會，參謀總長、三軍司令、國安會軍職人員等，都沒有參加會議。如何簡報分析解放軍軍事動作與因應軍事作為呢？為何沒有一位海洋委員會、海巡署人員與會。這次中共海警四個編隊，萬噸海警船出動，為何國安會議沒有參加說明因應準備措施？此外，楊永明也說，沒有一位主管部會首長與會。內政部、交通部、經濟部、金管會等，如果演習出現狀況，各部會如何因應？為何邱義仁資政出席國安會議？這是什麼訊息？還是邱義仁有重大國安事件因應經驗（319槍擊事件）？楊永明說，換言之，這又是一次擺拍的國安會議！每位出席人員的桌上資料只有數頁，真的能完整呈現相關情勢與各部會因應準備？