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接近歲末年終，正是打考績的時候，但對於上司們，下屬也有不少「怨言」想說，一整年下來，上班族最受不了朝令夕改、上司EQ差，更有8成上班族都曾想過要離職。yes123求職網調查，在可複選狀況下，上班族心中主要不滿上司依序有：「朝令夕改，決策反覆」(62.8%)、「情緒管理不佳，EQ差」(57.1%)、「增加額外工作量，壓榨下屬」(44.2%)，以及「堅持己見，專斷獨行」(42.6%)、「言行不一致」(41.7%)。其他最討厭的上司，還有以下這些狀況：「愛發號施令，卻不動手做事」(37.8%)、「對待下屬偏心不公平」(36.7%)、「專業技能與知識不足」(35.8%)，以及「過度挑剔，愛批評」(34.5%)、「嘮叨，愛說教與講道理」(33.6%)。只是每當與老闆或直屬長官，出現「意見不合」的情況時，下屬們通常會採取什麼樣的態度呢？此次調查顯示，主要回應方式依序為：40.6%屬於「委婉溝通，表達自己的想法」；有21.1%採取「表面上配合，私下卻向同事抱怨」；還有20.3%為「忍氣吞聲配合，不反駁」；也有10.2%卻是「直言不諱，強烈溝通」；以及7.8%選擇「冷戰，採取不積極配合主義」。更有高達80.2%的人透露，曾經因為「受不了」上司，或與上司「意見不合」，導致萌生過辭意。有趣的是，轉個角度、換個身份來看，如果有一天自已變成主管，有高達84.1%的人，覺得自己的表現，會比現在的直屬長官「更好」。還有假如某一天變成老闆，覺得自己的表現，會比現在的老闆「更好」的，也佔了74.2%。