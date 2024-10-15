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京華城案偵辦如火如荼，《鏡週刊》今（15）日踢爆，民眾黨主席柯文哲除了要貼身帳房「橘子」許芷瑜保護好手上的400萬元之外，還曾要她到民眾黨中央黨部搬錢。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌不滿指出，《鏡週刊》跟北檢相互配合潑髒水的行徑讓人完全無法接受。他更重複多次反問：「請問誰要對週刊所講的、到民眾黨中央黨部搬錢這些事情負責任？」「誰要為這句話負責？」黃國昌今早出席國民黨立委羅智強的「新國會智庫」成立茶會，他受訪時被問到今天的週刊爆料，再度重申是「垃圾報導」。黃國昌說，他看了報導後只想問一句：「請問誰要對、請問誰要對週刊所講的，到民眾黨中央黨部搬錢這些事情負責任？我再問一次，誰要對今天週刊的抹黑報導，到民眾黨中央黨部搬錢這件事情負責任？誰要對這件事情負責任？」記者追問，週刊報導中還提到，柯文哲帶著「橘子」許芷瑜密訪與黃國昌友好、具金融背景的揭弊協會創辦人張晉源。黃國昌則質疑，將完全沒有關係的人用潑髒水的方式加以影射，「對於《鏡週刊》這種行徑，我真的是覺得深感不齒，沒有什麼其他好評論的。」至於是否會提告《鏡週刊》？黃國昌則再度反問記者「我個人？我個人嗎？今天《鏡週刊》有說我什麼嗎？今天《鏡週刊》敢說我什麼我一定告 ，《鏡週刊》敢說我什麼嗎？」針對週刊今日爆料，民眾黨發言人吳怡萱也同聲反問「這篇報導是在幫北檢的濫權搜索卸責嗎？誰要出面對此不實抹黑負責？」民眾黨批評，北檢偵辦過程荒腔走板，面對黨檢媒共生集團政治追殺，民眾黨絕不畏懼，堅持奮戰到底。