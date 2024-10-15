近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，預計在10月20日之前，彗星亮度預估仍在4等以上，使用雙筒望遠鏡眺望西方天空都還能清楚看見；而週四（10/17）的夜空也將有「超級月亮、今年最大滿月」登場，擁有奇特光環的土星也將和月亮一起出現，非常值得關注。
台北市立天文館助理研究員段皓元表示，週四傍晚5時26分，月相達到「望」，也是今年最大滿月，月球視直徑可達33.43'，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，地月距離則近至35萬7367公里，不僅事今年距離最近的滿月，也符合一般超級滿月的條件，由於滿月時刻恰逢月球東升後不久，在地面景物的襯托下益顯壯觀而美麗，是不可錯過的美景。
🟡超級月亮是什麼？
台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，超級月亮是近年來西方非天文專業的流行名詞，指「朔或滿月」時，月亮位於近地點附近的情況，只要地心與月心的距離小於36萬公里，就是「超級月亮」，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。
此外，週四的超級月亮右上方不遠處，將會出現一顆亮星，是擁有奇特光環的土星，屆時也正適合觀賞，與最大滿月相互輝映，使週四成為今年最美的賞月夜，台北市立天文館當晚7時至8時，也將舉辦「最大滿月天文快閃」活動，將平時只在天文臺內使用的專業望遠鏡，移至國父紀念館映池旁的西側廣場，提供民眾觀賞及拍攝月球和土星。
至於「紫金山-阿特拉斯彗星」，日前已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾，且還出現「甩尾」畫面，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群表示，週三至週日，因彗星西沉的時間較晚，晚間8時後不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。
台南市天文協會名譽理事長周銀王也分享，「紫金山-阿特拉斯彗星」近期都會在日出前從東邊升起，並在晚上從西方天際升起，週二（10/15）前後，彗星的仰角約達15度左右，都算是最佳觀察時間，晚間6時30分後面向「正西方微偏南」即可看見，配合雙筒望遠鏡觀察會更清楚。
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🟡超級月亮是什麼？
台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，超級月亮是近年來西方非天文專業的流行名詞，指「朔或滿月」時，月亮位於近地點附近的情況，只要地心與月心的距離小於36萬公里，就是「超級月亮」，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。
此外，週四的超級月亮右上方不遠處，將會出現一顆亮星，是擁有奇特光環的土星，屆時也正適合觀賞，與最大滿月相互輝映，使週四成為今年最美的賞月夜，台北市立天文館當晚7時至8時，也將舉辦「最大滿月天文快閃」活動，將平時只在天文臺內使用的專業望遠鏡，移至國父紀念館映池旁的西側廣場，提供民眾觀賞及拍攝月球和土星。
至於「紫金山-阿特拉斯彗星」，日前已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾，且還出現「甩尾」畫面，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群表示，週三至週日，因彗星西沉的時間較晚，晚間8時後不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。
台南市天文協會名譽理事長周銀王也分享，「紫金山-阿特拉斯彗星」近期都會在日出前從東邊升起，並在晚上從西方天際升起，週二（10/15）前後，彗星的仰角約達15度左右，都算是最佳觀察時間，晚間6時30分後面向「正西方微偏南」即可看見，配合雙筒望遠鏡觀察會更清楚。