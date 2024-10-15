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▲10月17日傍晚5時26分，今年最大滿月登場，符合一般超級滿月的條件，值得細細觀賞。（圖／台北市立天文館提供）

▲週四的超級月亮右上方不遠處，將會出現一顆亮星，是擁有奇特光環的土星，屆時也適合觀賞。（圖／台北市立天文館提供）

▲C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」預計在10月20日之前，彗星亮度預估仍在4等以上。（圖／取自臉書粉專「臺北天文通」）

近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，；而週四（10/17）的夜空也將有登場，擁有奇特光環的土星也將和月亮一起出現，非常值得關注。台北市立天文館助理研究員段皓元表示，，月球視直徑可達33.43'，比今年2月的最小滿月視直徑大了約14%，地月距離則近至35萬7367公里，不僅事今年距離最近的滿月，也符合一般超級滿月的條件，由於滿月時刻恰逢月球東升後不久，在地面景物的襯托下益顯壯觀而美麗，是不可錯過的美景。台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，超級月亮是近年來西方非天文專業的流行名詞，指「朔或滿月」時，月亮位於近地點附近的情況，，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。此外，週四的，與最大滿月相互輝映，使週四成為今年最美的賞月夜，台北市立天文館當晚7時至8時，也將舉辦「最大滿月天文快閃」活動，將平時只在天文臺內使用的專業望遠鏡，移至國父紀念館映池旁的西側廣場，提供民眾觀賞及拍攝月球和土星。至於「紫金山-阿特拉斯彗星」，日前已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾，且還出現「甩尾」畫面，國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群表示，台南市天文協會名譽理事長周銀王也分享，「紫金山-阿特拉斯彗星」近期都會在日出前從東邊升起，並在晚上從西方天際升起，，配合雙筒望遠鏡觀察會更清楚。