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▲中共「聯合利劍-2024B」軍演期間，共機153架擾台創單日最高紀錄。(圖／國防部提供)

中共解放軍昨天日凌晨5時宣布，於台海和台灣周邊展開「聯合利劍─2024B」演習，並稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾；晚間6時東部戰區宣布演習各項科目已完成。國防部今 (15)日表示，中共環台軍演期間偵獲153架共機擾台，數量創單日最高紀錄。根據國防部今日上午發布中共解放軍進入台海周邊空域活動動態，偵獲共機153架，其中逾越海峽中線進入西部、西南與東部空域111架次、共艦14艘次、公務船12次持續在台海周邊活動。國防部指出，自昨天上午0502時起至1834時止，在台灣北部空域偵獲輔戰機6架次；昨日0502時至2057時在西部空域偵獲主、輔戰機47架次，其中28架次越海峽中線；0643至1814時在西南空域偵獲主、輔戰機41架次；0741至1341時，在我西南防空識別區外偵獲主、輔戰機8架次；0520至1822時，在東南防空識別區外偵獲主戰機及直升機9架次；0516至1731時在東南空域偵獲主戰機42架次。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。