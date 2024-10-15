泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」在網路上成為明星後，一舉一動都成為大眾焦點，連杜拜富豪都捐了500萬泰銖給牠。近期彈跳豬歡慶三個月生日，園方幫牠量體重，並宣佈彈跳豬胖了10公斤。
根據《曼谷郵報（Bangkok Post）》報導，芭達雅綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）在上週四（10月10日）為「彈跳豬」慶祝三個月大生日，獸醫例行性檢查後，發現小河馬的體重比兩個月大時增加了10.7公斤。
雖然增加10公斤，但動物園確認「彈跳豬」健康狀況良好，並分享一張她在出生的第一天，即7月10日，由25歲母親裘娜（Jona）哺乳的照片。
由於上週日（13日）恰逢前任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世紀念日，泰國連續放三天假，綠山動物園也讓12歲以下兒童和60歲以上成人入園免費，導致週末動物園迎來逾3萬名遊客。
在「彈跳豬」還沒爆紅前，每天入園人數僅約600至700人，如今暴增的遊客數也造成附近地區交通阻塞，動物園門口排隊的車輛長達好幾公里。
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雖然增加10公斤，但動物園確認「彈跳豬」健康狀況良好，並分享一張她在出生的第一天，即7月10日，由25歲母親裘娜（Jona）哺乳的照片。
由於上週日（13日）恰逢前任泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）逝世紀念日，泰國連續放三天假，綠山動物園也讓12歲以下兒童和60歲以上成人入園免費，導致週末動物園迎來逾3萬名遊客。
在「彈跳豬」還沒爆紅前，每天入園人數僅約600至700人，如今暴增的遊客數也造成附近地區交通阻塞，動物園門口排隊的車輛長達好幾公里。