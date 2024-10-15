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▲大谷翔平可能在第一次的季後賽，就有機會挑戰世界大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲洋基主砲「法官」Aaron Judge在季後賽一條蟲的表現，讓球迷更擔心。（圖／美聯社／達志影像）

▲國聯分區系列賽洛杉磯道奇對決聖地牙哥教士G5，教士隊先發達比修有表現已接近完美，卻仍承擔敗投。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽先發輪值傷兵累累的道奇隊靠著牛棚精彩的表現，先在國聯分區系列賽以3勝2敗驚險淘汰教士，又在國聯冠軍戰打下大都會先發投手千賀滉大，拔得頭籌，世界大賽冠軍呼聲最高。對於日職出身的選手來說，今年算是豐收的一季，一共有道奇隊的大谷翔平、山本由伸，教士隊的達比修有、松井裕樹，大都會千賀滉大，以及太空人的菊池雄星等6位選手參與季後賽，除菊池雄星因為太空人2戰就被老虎清盤，來不及登板外，其他5位選手都有出賽經驗。達比修闖盪大聯盟多年，大谷竟是在今年轉到與他同在國聯西區的球隊，才有機會對上，季中兩人對戰5打席，大谷只敲1支安打，其他4次被解決，還包括2次三振。國聯分區系列賽（NLDS）達比修2度先發登板，都與大谷交手3次，全都解決掉，還包括3次三振，大谷雖然破了一大堆紀錄，但碰到國家隊大前輩卻是沒轍。今年才挑戰大聯盟的左投松井裕樹，本季66度後援登板，與大谷竟也有5次交手機會，結果被敲3支安打， 投出1次三振。進入季後賽，松井在外卡系列賽沒機會上場，NLDS則只在消化局數中上場投1次，1局無失分，沒有機會面對大谷。值得一提的是，達比修對道奇登板2次，一次是第2戰投7局失1分拿下勝投，第5戰投6.2局失2分吞敗戰，在隊友火力消失之下，無力回天。其中的第5戰與國家隊後輩山本由伸同場登板，賽後他雖然輸球，但對於道奇能如此信任山本覺得非常感動，畢竟山本在9月才傷癒復出，季後賽首次登板只投3局就失5分，山本能在第5戰先發5局無失分，不是一件容易的事。大都會在10月5日的NLDS第一戰才讓千賀進行個人本季的第2次大聯盟實戰登板，對費城人先發2局失1分，效果不錯。國聯冠軍系列賽（NLCS）首戰再度先發，千賀的控球狀況就不理想了，比賽一開始雖解決大谷，但連續投出3次四壞球，最後被Max Muncy敲安打失2分，2局被大谷敲出適時安打再失1分，只投1.1局失3分就退場。千賀在去年與仍在天使的大谷有過1場對戰機會，1打數被敲二壘打，另外投出2次四壞球，日職時期兩人算是老對手了，22打數敲5支安打，包括2支全壘打。道奇是2024年大聯盟球季最多勝的球隊，但在季後賽開打前，有多少人敢說他們贏得世界大賽的機率是最高的？攤開道奇季後賽名單， 看不到最多勝的Gavin Stone，也沒有開幕戰先發投手Tyler Glasnow，3屆國聯賽揚獎投手Clayton Kershaw不見蹤影，前年拿下16勝的Tony Gonsolin以及被球迷視為「少主」之一Dustin May的傷勢同樣來不及調整好，當然，最重要的是大谷翔平無法投球。山本由伸季中受傷後，雖然順利在9月復出，但耐力和吃局數能力恐怕沒辦法一下子回復到位，而昔日少主Walker Buehler從第二次韌帶重建手術復出後，雖然能正常先發輪值，但因受到髖部傷勢困擾，壓制力大減。道奇先發投手中真正最可靠、最能正常發揮的，或許只有在交易大限中從老虎隊轉來的Jack Flaherty，本季他在兩支球隊共投了162局，送出194次三振，拿下13勝，防禦率3.17，每局被上壘率1.07。事實也證明了，道奇隊一直到季後賽的第6場，也就是NLCS的首戰，才首度有先發投手投滿6局， Jack Flaherty獨撐7局只被敲2支安打，無失分，成了球隊以9比0擊敗大都會的關鍵人物。比較讓人覺得意外的是，從前系列對教士的後兩場，再加上對大都會的首戰，道奇竟在季後賽中連3場完封對手，成為大聯盟季後賽史上，除了1924年道奇隊、1966年金鶯隊之外，唯一連3場讓對手掛零的球隊。當比賽打完5局，道奇投手群已經連續29局無失分，打破119年前、1905年由紐約巨人隊所創下的國聯紀錄，比賽結束後，道奇的連續無失分紀錄來到33局，追平1966年金鶯隊保持的季後賽紀錄。道奇前次在季後賽中掉分，得追溯到NLDS第3戰中，被教士隊在第2局攻下6分。在連續33局無失分的過程中，先發投手只佔了16.1局，甚至比後援投手的16.2局少。也就是說，道奇能夠走到現在，牛棚扮演著舉足輕重的角色，5場比賽下來，後援投手群除了在NLDS第2戰在3.2局失6分外，其他4戰總共22.2局未失掉任何分數，關鍵的NLDS第4戰中甚至讓Ryan Brasier擔任俗稱「假先發」的開局投手，投完1.1局無失分，讓其他7位後援投手吃完剩下7.2局，未再失分，一戰奏效。只不過，牛棚扛下那麼重的投球工作，要一直撐到世界大賽，恐怕不是那麼容易，為了避免比賽後段失守，先發投手能承擔的局數勢必得再增加。美聯冠軍、國聯冠軍系列賽開打前，那一支球隊最被看好贏得世界大賽冠軍？各大賭盤賠率的排名一點都不意外，依序是洛杉磯道奇、紐約洋基、克里夫蘭守護者、紐約大都會。道奇在bet265、威廉希爾（WilliamHill）和betway這3家網站的奪冠貼率都僅僅是極低的+110，洋基分別是+185、+162、+175，守護者是+525、+450、+550，大都會為+700、+650、+700。洋基隊從未更改根據地，道奇則是分成布魯克林與洛杉磯兩個時期。布魯克林時期，道奇在1941~56年間與洋基隊7度在世界大賽中碰頭，只在1955年奪冠。道奇在1958年搬到洛杉磯之後，4度在世界大賽中與洋基交手，各贏2次，最近一次已是1981年的事了。相較於其他3隊都是百年歷史的球隊，大都會歷史較短，在1962年成軍，一共5次打進世界大賽，並在1969和1986年奪冠，最近一次是在2015年以1勝4敗輸給皇家。大都會從未與守護者（以其前身印地安人）在世界大賽中交手，與洋基有過一次，就是公元2000年，當年洋基以4勝1敗奪冠，也是名人堂教頭Joe Torre最後一次贏得世界大賽，大都會教頭則是不少台灣球迷相當熟悉的Bobby Valentine。4個可能的世界大賽組合中的最後一個，曾經出現過，但都不是以目前的隊名亮相。早在1920年比布魯克林道奇更早的「布魯克林羅賓」與印地安人在世界大賽中交手，結果印地安人以5勝2敗奪冠（當時是9戰5勝制）。