MLB季後賽先發輪值傷兵累累的道奇隊靠著牛棚精彩的表現，先在國聯分區系列賽以3勝2敗驚險淘汰教士，又在國聯冠軍戰打下大都會先發投手千賀滉大，拔得頭籌，世界大賽冠軍呼聲最高。今年的季後賽一共有6位日籍選手參與，道奇的大谷翔平遭遇教士隊的大前輩達比修有，雖然6次都被解決，還吞下3次三振，但最終還是道奇笑到最後，大谷繼續挑戰拚進生涯第一次世界大賽。
6位日本選手參戰季後賽 大谷先後對決達比修、千賀
對於日職出身的選手來說，今年算是豐收的一季，一共有道奇隊的大谷翔平、山本由伸，教士隊的達比修有、松井裕樹，大都會千賀滉大，以及太空人的菊池雄星等6位選手參與季後賽，除菊池雄星因為太空人2戰就被老虎清盤，來不及登板外，其他5位選手都有出賽經驗。
大谷翔平大聯盟生涯交手次數最多的日籍投手自然是他在花卷東高校的學長菊池雄星，主要是發生過去在天使時期，畢竟菊池一直在美聯，今年季中才從藍鳥轉戰太空人，大谷在23打數敲7支安打，包括3發全壘打，對戰OPS（上壘率+長打率）1.072，不過今年季後賽兩人本來就得等到世界大賽才有機會交手，太空人出局後機會就消失了。
達比修闖盪大聯盟多年，大谷竟是在今年轉到與他同在國聯西區的球隊，才有機會對上，季中兩人對戰5打席，大谷只敲1支安打，其他4次被解決，還包括2次三振。國聯分區系列賽（NLDS）達比修2度先發登板，都與大谷交手3次，全都解決掉，還包括3次三振，大谷雖然破了一大堆紀錄，但碰到國家隊大前輩卻是沒轍。
今年才挑戰大聯盟的左投松井裕樹，本季66度後援登板，與大谷竟也有5次交手機會，結果被敲3支安打， 投出1次三振。進入季後賽，松井在外卡系列賽沒機會上場，NLDS則只在消化局數中上場投1次，1局無失分，沒有機會面對大谷。
值得一提的是，達比修對道奇登板2次，一次是第2戰投7局失1分拿下勝投，第5戰投6.2局失2分吞敗戰，在隊友火力消失之下，無力回天。其中的第5戰與國家隊後輩山本由伸同場登板，賽後他雖然輸球，但對於道奇能如此信任山本覺得非常感動，畢竟山本在9月才傷癒復出，季後賽首次登板只投3局就失5分，山本能在第5戰先發5局無失分，不是一件容易的事。
千賀在今年7月26日才重返大聯盟，沒想到當天在第6局因為接球導致小腿拉傷退場，雖然那一戰投5.1局失2分還是拿下勝投，但當時就被認為無緣在剩餘季賽中登場，還好大都會打進季後賽給了他機會。
大都會在10月5日的NLDS第一戰才讓千賀進行個人本季的第2次大聯盟實戰登板，對費城人先發2局失1分，效果不錯。國聯冠軍系列賽（NLCS）首戰再度先發，千賀的控球狀況就不理想了，比賽一開始雖解決大谷，但連續投出3次四壞球，最後被Max Muncy敲安打失2分，2局被大谷敲出適時安打再失1分，只投1.1局失3分就退場。
千賀在去年與仍在天使的大谷有過1場對戰機會，1打數被敲二壘打，另外投出2次四壞球，日職時期兩人算是老對手了，22打數敲5支安打，包括2支全壘打。
道奇先發投手掛光光 季後賽卻能締造連續33局無失分
道奇是2024年大聯盟球季最多勝的球隊，但在季後賽開打前，有多少人敢說他們贏得世界大賽的機率是最高的？
攤開道奇季後賽名單， 看不到最多勝的Gavin Stone，也沒有開幕戰先發投手Tyler Glasnow，3屆國聯賽揚獎投手Clayton Kershaw不見蹤影，前年拿下16勝的Tony Gonsolin以及被球迷視為「少主」之一Dustin May的傷勢同樣來不及調整好，當然，最重要的是大谷翔平無法投球。
山本由伸季中受傷後，雖然順利在9月復出，但耐力和吃局數能力恐怕沒辦法一下子回復到位，而昔日少主Walker Buehler從第二次韌帶重建手術復出後，雖然能正常先發輪值，但因受到髖部傷勢困擾，壓制力大減。
道奇先發投手中真正最可靠、最能正常發揮的，或許只有在交易大限中從老虎隊轉來的Jack Flaherty，本季他在兩支球隊共投了162局，送出194次三振，拿下13勝，防禦率3.17，每局被上壘率1.07。
可以這麼說，道奇隊季後賽最大的罩門就在於先發輪值，而眾所周知的是，真要在季後賽衝出好成績、甚至拚下世界大賽冠軍，強力先發投手是最可靠的保證，而道奇卻只有一位不受傷勢和體力影響的先發投手，是要怎麼能夠拚到最後？
事實也證明了，道奇隊一直到季後賽的第6場，也就是NLCS的首戰，才首度有先發投手投滿6局， Jack Flaherty獨撐7局只被敲2支安打，無失分，成了球隊以9比0擊敗大都會的關鍵人物。
比較讓人覺得意外的是，從前系列對教士的後兩場，再加上對大都會的首戰，道奇竟在季後賽中連3場完封對手，成為大聯盟季後賽史上，除了1924年道奇隊、1966年金鶯隊之外，唯一連3場讓對手掛零的球隊。
當比賽打完5局，道奇投手群已經連續29局無失分，打破119年前、1905年由紐約巨人隊所創下的國聯紀錄，比賽結束後，道奇的連續無失分紀錄來到33局，追平1966年金鶯隊保持的季後賽紀錄。
道奇前次在季後賽中掉分，得追溯到NLDS第3戰中，被教士隊在第2局攻下6分。在連續33局無失分的過程中，先發投手只佔了16.1局，甚至比後援投手的16.2局少。也就是說，道奇能夠走到現在，牛棚扮演著舉足輕重的角色，5場比賽下來，後援投手群除了在NLDS第2戰在3.2局失6分外，其他4戰總共22.2局未失掉任何分數，關鍵的NLDS第4戰中甚至讓Ryan Brasier擔任俗稱「假先發」的開局投手，投完1.1局無失分，讓其他7位後援投手吃完剩下7.2局，未再失分，一戰奏效。
只不過，牛棚扛下那麼重的投球工作，要一直撐到世界大賽，恐怕不是那麼容易，為了避免比賽後段失守，先發投手能承擔的局數勢必得再增加。
世界大賽想看大谷對決法官？還是「地鐵大戰」？
美聯冠軍、國聯冠軍系列賽開打前，那一支球隊最被看好贏得世界大賽冠軍？各大賭盤賠率的排名一點都不意外，依序是洛杉磯道奇、紐約洋基、克里夫蘭守護者、紐約大都會。
道奇在bet265、威廉希爾（WilliamHill）和betway這3家網站的奪冠貼率都僅僅是極低的+110，洋基分別是+185、+162、+175，守護者是+525、+450、+550，大都會為+700、+650、+700。
道奇對決洋基的組合自然是呼聲最高，也最受期待的，畢竟大谷翔平、「法官」Aaron Judge兩位準年度MVP同場競技，可是被視為挽救逐年下滑的世界大賽收視率之萬靈藥，而「道奇vs.洋基」這個戲碼，歷年來一共11次，可以說是歷史上世界大賽的熱門組合。
洋基隊從未更改根據地，道奇則是分成布魯克林與洛杉磯兩個時期。布魯克林時期，道奇在1941~56年間與洋基隊7度在世界大賽中碰頭，只在1955年奪冠。道奇在1958年搬到洛杉磯之後，4度在世界大賽中與洋基交手，各贏2次，最近一次已是1981年的事了。
相較於其他3隊都是百年歷史的球隊，大都會歷史較短，在1962年成軍，一共5次打進世界大賽，並在1969和1986年奪冠，最近一次是在2015年以1勝4敗輸給皇家。大都會從未與守護者（以其前身印地安人）在世界大賽中交手，與洋基有過一次，就是公元2000年，當年洋基以4勝1敗奪冠，也是名人堂教頭Joe Torre最後一次贏得世界大賽，大都會教頭則是不少台灣球迷相當熟悉的Bobby Valentine。
4個可能的世界大賽組合中的最後一個，曾經出現過，但都不是以目前的隊名亮相。早在1920年比布魯克林道奇更早的「布魯克林羅賓」與印地安人在世界大賽中交手，結果印地安人以5勝2敗奪冠（當時是9戰5勝制）。
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對於日職出身的選手來說，今年算是豐收的一季，一共有道奇隊的大谷翔平、山本由伸，教士隊的達比修有、松井裕樹，大都會千賀滉大，以及太空人的菊池雄星等6位選手參與季後賽，除菊池雄星因為太空人2戰就被老虎清盤，來不及登板外，其他5位選手都有出賽經驗。
大谷翔平大聯盟生涯交手次數最多的日籍投手自然是他在花卷東高校的學長菊池雄星，主要是發生過去在天使時期，畢竟菊池一直在美聯，今年季中才從藍鳥轉戰太空人，大谷在23打數敲7支安打，包括3發全壘打，對戰OPS（上壘率+長打率）1.072，不過今年季後賽兩人本來就得等到世界大賽才有機會交手，太空人出局後機會就消失了。
達比修闖盪大聯盟多年，大谷竟是在今年轉到與他同在國聯西區的球隊，才有機會對上，季中兩人對戰5打席，大谷只敲1支安打，其他4次被解決，還包括2次三振。國聯分區系列賽（NLDS）達比修2度先發登板，都與大谷交手3次，全都解決掉，還包括3次三振，大谷雖然破了一大堆紀錄，但碰到國家隊大前輩卻是沒轍。
今年才挑戰大聯盟的左投松井裕樹，本季66度後援登板，與大谷竟也有5次交手機會，結果被敲3支安打， 投出1次三振。進入季後賽，松井在外卡系列賽沒機會上場，NLDS則只在消化局數中上場投1次，1局無失分，沒有機會面對大谷。
值得一提的是，達比修對道奇登板2次，一次是第2戰投7局失1分拿下勝投，第5戰投6.2局失2分吞敗戰，在隊友火力消失之下，無力回天。其中的第5戰與國家隊後輩山本由伸同場登板，賽後他雖然輸球，但對於道奇能如此信任山本覺得非常感動，畢竟山本在9月才傷癒復出，季後賽首次登板只投3局就失5分，山本能在第5戰先發5局無失分，不是一件容易的事。
千賀在今年7月26日才重返大聯盟，沒想到當天在第6局因為接球導致小腿拉傷退場，雖然那一戰投5.1局失2分還是拿下勝投，但當時就被認為無緣在剩餘季賽中登場，還好大都會打進季後賽給了他機會。
大都會在10月5日的NLDS第一戰才讓千賀進行個人本季的第2次大聯盟實戰登板，對費城人先發2局失1分，效果不錯。國聯冠軍系列賽（NLCS）首戰再度先發，千賀的控球狀況就不理想了，比賽一開始雖解決大谷，但連續投出3次四壞球，最後被Max Muncy敲安打失2分，2局被大谷敲出適時安打再失1分，只投1.1局失3分就退場。
千賀在去年與仍在天使的大谷有過1場對戰機會，1打數被敲二壘打，另外投出2次四壞球，日職時期兩人算是老對手了，22打數敲5支安打，包括2支全壘打。
道奇先發投手掛光光 季後賽卻能締造連續33局無失分
道奇是2024年大聯盟球季最多勝的球隊，但在季後賽開打前，有多少人敢說他們贏得世界大賽的機率是最高的？
攤開道奇季後賽名單， 看不到最多勝的Gavin Stone，也沒有開幕戰先發投手Tyler Glasnow，3屆國聯賽揚獎投手Clayton Kershaw不見蹤影，前年拿下16勝的Tony Gonsolin以及被球迷視為「少主」之一Dustin May的傷勢同樣來不及調整好，當然，最重要的是大谷翔平無法投球。
山本由伸季中受傷後，雖然順利在9月復出，但耐力和吃局數能力恐怕沒辦法一下子回復到位，而昔日少主Walker Buehler從第二次韌帶重建手術復出後，雖然能正常先發輪值，但因受到髖部傷勢困擾，壓制力大減。
道奇先發投手中真正最可靠、最能正常發揮的，或許只有在交易大限中從老虎隊轉來的Jack Flaherty，本季他在兩支球隊共投了162局，送出194次三振，拿下13勝，防禦率3.17，每局被上壘率1.07。
可以這麼說，道奇隊季後賽最大的罩門就在於先發輪值，而眾所周知的是，真要在季後賽衝出好成績、甚至拚下世界大賽冠軍，強力先發投手是最可靠的保證，而道奇卻只有一位不受傷勢和體力影響的先發投手，是要怎麼能夠拚到最後？
事實也證明了，道奇隊一直到季後賽的第6場，也就是NLCS的首戰，才首度有先發投手投滿6局， Jack Flaherty獨撐7局只被敲2支安打，無失分，成了球隊以9比0擊敗大都會的關鍵人物。
比較讓人覺得意外的是，從前系列對教士的後兩場，再加上對大都會的首戰，道奇竟在季後賽中連3場完封對手，成為大聯盟季後賽史上，除了1924年道奇隊、1966年金鶯隊之外，唯一連3場讓對手掛零的球隊。
當比賽打完5局，道奇投手群已經連續29局無失分，打破119年前、1905年由紐約巨人隊所創下的國聯紀錄，比賽結束後，道奇的連續無失分紀錄來到33局，追平1966年金鶯隊保持的季後賽紀錄。
道奇前次在季後賽中掉分，得追溯到NLDS第3戰中，被教士隊在第2局攻下6分。在連續33局無失分的過程中，先發投手只佔了16.1局，甚至比後援投手的16.2局少。也就是說，道奇能夠走到現在，牛棚扮演著舉足輕重的角色，5場比賽下來，後援投手群除了在NLDS第2戰在3.2局失6分外，其他4戰總共22.2局未失掉任何分數，關鍵的NLDS第4戰中甚至讓Ryan Brasier擔任俗稱「假先發」的開局投手，投完1.1局無失分，讓其他7位後援投手吃完剩下7.2局，未再失分，一戰奏效。
只不過，牛棚扛下那麼重的投球工作，要一直撐到世界大賽，恐怕不是那麼容易，為了避免比賽後段失守，先發投手能承擔的局數勢必得再增加。
世界大賽想看大谷對決法官？還是「地鐵大戰」？
美聯冠軍、國聯冠軍系列賽開打前，那一支球隊最被看好贏得世界大賽冠軍？各大賭盤賠率的排名一點都不意外，依序是洛杉磯道奇、紐約洋基、克里夫蘭守護者、紐約大都會。
道奇在bet265、威廉希爾（WilliamHill）和betway這3家網站的奪冠貼率都僅僅是極低的+110，洋基分別是+185、+162、+175，守護者是+525、+450、+550，大都會為+700、+650、+700。
道奇對決洋基的組合自然是呼聲最高，也最受期待的，畢竟大谷翔平、「法官」Aaron Judge兩位準年度MVP同場競技，可是被視為挽救逐年下滑的世界大賽收視率之萬靈藥，而「道奇vs.洋基」這個戲碼，歷年來一共11次，可以說是歷史上世界大賽的熱門組合。
洋基隊從未更改根據地，道奇則是分成布魯克林與洛杉磯兩個時期。布魯克林時期，道奇在1941~56年間與洋基隊7度在世界大賽中碰頭，只在1955年奪冠。道奇在1958年搬到洛杉磯之後，4度在世界大賽中與洋基交手，各贏2次，最近一次已是1981年的事了。
相較於其他3隊都是百年歷史的球隊，大都會歷史較短，在1962年成軍，一共5次打進世界大賽，並在1969和1986年奪冠，最近一次是在2015年以1勝4敗輸給皇家。大都會從未與守護者（以其前身印地安人）在世界大賽中交手，與洋基有過一次，就是公元2000年，當年洋基以4勝1敗奪冠，也是名人堂教頭Joe Torre最後一次贏得世界大賽，大都會教頭則是不少台灣球迷相當熟悉的Bobby Valentine。
4個可能的世界大賽組合中的最後一個，曾經出現過，但都不是以目前的隊名亮相。早在1920年比布魯克林道奇更早的「布魯克林羅賓」與印地安人在世界大賽中交手，結果印地安人以5勝2敗奪冠（當時是9戰5勝制）。