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為了防堵中國汽車零件衝擊台灣汽車供應鏈，經濟部產發署昨（14）日公告「中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點」，根據車款上市時間不同，給予不同在地化比率要求，分為3年調整，最高將要求在地化比率須達到35%以上。經濟部8/1實施新制，若國內車廠業者規劃引進中國品牌者等4種車款樣態，須符合零件在地化採購比例，且須逐年提高，已上市車款也須遵守相關規範。今日則再公告車廠國產化比重，並將中國車廠全納管，包括中資與國際品牌合資者、中資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者，皆須符合零件在地化比率要求。經濟部產發署表示，在地化供應鏈合作價值比率承諾採逐年提高，並根據車款上市時間不同，給予不同在地化比率要求。2023年底前取得交通部審核的車款，國產化比率在在今年8/1到明年的7/31間，要達到20%以上；2025年的8/1到2026年的7/31間，則要達到30%以上；2026年的8/1以後則是要達到只35%以上。此外，經濟部產發署指出，今年1/1到7/31以前取得的交通部審核車款，國產化比率在今年8/1到明年7/31間要達到15%；明年8/1到2026年7/31間要達到25%；2026年的8/1之後要達到35%以上。至於今年8/1以後取得交通部安全審驗合格證的車款，在地化比率必須在1年內達到15%以上，第2年達到25%以上，滿2年後則要達到35%以上。經濟部產發署表示，業者是否符合國產化要求，將邀集專家學者召開審查會議審查，委員會組成除了經濟部產發署代表1人，車輛專業領域專家5人，成本估算財務領域專家1人，由經濟部產發署核發在地化比率認定文件；審查不符合者，經濟部產發署應駁回其申請。