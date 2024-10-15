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基隆市長謝國樑罷免案於昨日落幕，最終謝國樑成功守下市長職位。面對黨內多名高聲量的國民黨立委包括徐巧芯、葉元之及羅廷瑋等人，已被黨高層列為恐遭綠營鎖定罷免的對象。對此，國民黨立委黃健豪今（15）日說，如果把監督政府事情做好，幫地方建設爭取好，民眾最後會給理性答案。根據報導，多名高聲量的藍委包括徐巧芯、葉元之及羅廷瑋等人，已被黨高層列為恐遭綠營鎖定罷免的對象，黨內立委努力救援被鎖定罷免者，協助其凸顯問政表現與地方服務，並藉由重大議題的合作或提案修民生議案「抱團反罷」。同在罷免重災區的台中藍委黃健豪今天出席國民黨立委羅智強的「新國會智庫」成立茶會，面對大罷免潮？他會後受訪時回應，每個階段都有該關注的事情，現階段是預算會期，還是針對預算監督政府，台中建設也需要地方立委努力，現階段專注在法案跟預算上。黃健豪也提到，當然不排除，明年有團體連署準備啟動大罷免潮，當然要等明年成案後，才會想相對應策略，「如果把監督政府事情做好，幫地方建設爭取好，民眾最後會給理性答案」。至於徐巧芯近日發放問政資料文宣，是否擔心被罷免？黃健豪則說，每個委員在各自選區裡，本來例行性都會向鄉親報告在立法院做了什麼工作，以及未來要爭取哪些政策經費，發文宣也是正常行為，過去其他委員也做過類似的事情，「我想不需要特別放大」。