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▲桃園一對新手爸媽到台中屋馬用餐，結果都還沒開吃羊水就破了，緊急送往台中澄清醫院剖腹生產，業者大方邀請新手爸媽免費用餐，並包紅包致意。（圖/翻攝畫面）

屋馬實在太暖了！桃園一名準產婦和老公日前到台中屋馬門市用餐，結果怎料都還沒吃到一口，該名孕婦的羊水突然破了，隨即立刻送到台中澄清醫院，最後也順利產下雙十國寶寶，沒想到業者知道消息後，據《中時新聞網》報導指出，台中澄清醫院中港院區在國慶日當天以剖腹生產方式，迎來一名可愛的國慶寶寶，後來院方才知道，這對新手爸媽並不是本地人，對此，屋馬餐飲集團業者得知消息之後，，讓不少網友大讚太暖心：，讓不少想要品嚐美味屋馬燒肉的饕客，即便從外縣市殺到台中也在所不惜，根據《網路溫度計》即時追蹤的討論熱度，另外，一年一度的「台中購物節」將在10月24日開跑，屋馬餐飲集團早就已經準備好，，如果11月底前有要去台中遊玩的民眾，想要優惠吃屋馬餐飲集團旗下餐廳的人，可就要把握機會囉！