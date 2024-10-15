屋馬實在太暖了！桃園一名準產婦和老公日前到台中屋馬門市用餐，結果怎料都還沒吃到一口，該名孕婦的羊水突然破了，隨即立刻送到台中澄清醫院，最後也順利產下雙十國寶寶，沒想到業者知道消息後，表示將招待該夫妻一家三口擇日到店免費用餐，還包紅包送國慶寶寶，讓不少人大讚屋馬業者太暖心！
桃園新手爸媽南下吃屋馬燒肉！肉在眼前「羊水先破」
據《中時新聞網》報導指出，台中澄清醫院中港院區在國慶日當天以剖腹生產方式，迎來一名可愛的國慶寶寶，後來院方才知道，這對新手爸媽並不是本地人，他們來自桃園，原本是特地在生產前要南下享用屋馬燒肉，沒想到還沒吃到，孕婦的羊水就破了。
這名新手媽媽最後選擇在10日上午9時33分，剖腹產生下一名2765公克重的男寶寶。對此，屋馬餐飲集團業者得知消息之後，不僅大方的邀請一家三口擇日到門市用餐，還特別包了大紅包送給國慶寶寶，表示這是「燒肉與新生命的巧妙邂逅」，讓不少網友大讚太暖心：「屋馬太暖了吧！看我還不吃爆」、「屋馬超有氣度的！恭喜這對爸媽喜獲國慶寶寶。」
屋馬燒肉16年「7家分店都在台中」！台中購物節已經準備好了
而說到有台灣最強燒肉之稱的「屋馬」歷史，是從2008年所創立，目前僅有在台中擁有7家分店，讓不少想要品嚐美味屋馬燒肉的饕客，即便從外縣市殺到台中也在所不惜，根據《網路溫度計》即時追蹤的討論熱度，燒肉連鎖店聲量排行榜至今都還是屋馬燒肉第一，顯見其熱度有多高。
另外，一年一度的「台中購物節」將在10月24日開跑，屋馬餐飲集團早就已經準備好，率先在10月初就推出優惠，為購物節暖場，包括「屋馬燒肉」購物節專屬菜單88折優惠、加碼肉量升級30%；「涮屋馬」也有購物節專案雙人套餐優惠價2980元等，如果11月底前有要去台中遊玩的民眾，想要優惠吃屋馬餐飲集團旗下餐廳的人，可就要把握機會囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《中時新聞網》報導指出，台中澄清醫院中港院區在國慶日當天以剖腹生產方式，迎來一名可愛的國慶寶寶，後來院方才知道，這對新手爸媽並不是本地人，他們來自桃園，原本是特地在生產前要南下享用屋馬燒肉，沒想到還沒吃到，孕婦的羊水就破了。
這名新手媽媽最後選擇在10日上午9時33分，剖腹產生下一名2765公克重的男寶寶。對此，屋馬餐飲集團業者得知消息之後，不僅大方的邀請一家三口擇日到門市用餐，還特別包了大紅包送給國慶寶寶，表示這是「燒肉與新生命的巧妙邂逅」，讓不少網友大讚太暖心：「屋馬太暖了吧！看我還不吃爆」、「屋馬超有氣度的！恭喜這對爸媽喜獲國慶寶寶。」
屋馬燒肉16年「7家分店都在台中」！台中購物節已經準備好了
而說到有台灣最強燒肉之稱的「屋馬」歷史，是從2008年所創立，目前僅有在台中擁有7家分店，讓不少想要品嚐美味屋馬燒肉的饕客，即便從外縣市殺到台中也在所不惜，根據《網路溫度計》即時追蹤的討論熱度，燒肉連鎖店聲量排行榜至今都還是屋馬燒肉第一，顯見其熱度有多高。
另外，一年一度的「台中購物節」將在10月24日開跑，屋馬餐飲集團早就已經準備好，率先在10月初就推出優惠，為購物節暖場，包括「屋馬燒肉」購物節專屬菜單88折優惠、加碼肉量升級30%；「涮屋馬」也有購物節專案雙人套餐優惠價2980元等，如果11月底前有要去台中遊玩的民眾，想要優惠吃屋馬餐飲集團旗下餐廳的人，可就要把握機會囉！