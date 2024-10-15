我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）日前宣布將政策利率調降2碼，宣告美國正式進入降息循環，不過，美元仍是國際主流貨幣，也是台灣民眾用以進行多元資產配置、分散風險的主要選擇之一，壽險業者建議，可在接下來的降息循環中，選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化所需保障，其中年輕族群、三明治族群、退休準備族群，想布局美元利變型保，可根據不同需求的民眾，選擇最適合自己的保險商品。由於利變型保單透過宣告利率機制，可適度參與市場，每年又有機會用增值回饋分享金提高保障倍數或增加多元保障，強化商品的保障訴求，向來是壽險商品銷售主力。不過，隨著美國啟動降息，針對不同族群之需求，南山人壽也提供美元利變保單布局建議。首先，對於年輕族群來說，在布局美元利變商品時，可同步建構足額的壽險保障，轉嫁因個人身故可能造成的家庭經濟風險，南人人壽以美利享福美元利率變動型終身壽險定期給付型為例，該商品提供6、10、20繳費年期選擇，讓預算有限的小資族，可彈性依預算選擇；同時，在投保後的第7保單年度起，可透過增值回饋分享金購買一年期定期壽險至65歲，協助年輕族群在未來成家立業後，強化責任重大期的壽險保障。對於三明治族群來說，時值保障責任重大期，身為家庭經濟的主要支柱，南山人壽建議可優先建構高保障型的美元利變商品，強化身故及疾病風險保障。以美利多保美元利率變動型終身保險定期給付型為例，身故與完全失能保險金可依不同受益人彈性規劃給付比例及年期，若不幸遭遇意外發生，可選擇採分期給付持續照顧子女長大成人，同時又額外提供小額健康保障，若診斷確定罹患嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症，可享小額保險金一次給付，且保險契約仍繼續有效，可藉此減輕家庭經濟負擔。至於退休準備族群，在高齡及少子化的趨勢下，加上通膨壓力讓錢可能變得越來越薄，退休前必須準備較以往更加穩健充足的預備金，南山人壽建議該族群可規劃美元利變還本型商品，在強化保障的同時也為退休生活風險預作規劃。針對重視老後生活品質或沒有子女的退休準備族群，南山人壽以樂享65美元利率變動型還本保險定期給付型為例，在65歲前以增值回饋分享金購買增額繳清保險，加快保單價值準備金累積速度為退休風險預作準備；在達65歲開始年年領取生存還本金，滿足退休後的穩定現金流需求，轉嫁未知的疾病與健康風險。對於想轉嫁家庭經濟風險，而且希望每年能有穩定資金可彈性運用的族群，南山人壽以美利多鑫美元利率變動型還本終身保險定期給付型舉例，自第一保單年度末起，每年領取生存還本金，可滿足旅遊、退休預備等定期資金需求。不過，壽險業者也提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。另外，外幣保單應留意匯率風險。