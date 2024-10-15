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美國總統大選將於11月5日登場，在最後倒數約20天的時間，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選川普在民調上似乎悄悄出現了變化。在最新一份的全國性民調中，川普首度扳平賀錦麗。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）所公布的最新民調，賀錦麗與川普各自拿下48%支持度，凸顯選戰急遽白熱化，若加入第三方參選者後的數據，川普支持度為47%，賀錦麗則為46%。這與NBC於9月所做的民調有所不同，9月份民調中，賀錦麗在全美領先川普5個百分點，以49%領先川普的44%，儘管這一結果仍在誤差範圍內。該份民調同時也凸顯了選舉的不確定性，因有10%的選民表示他們可能會在最後關頭改變主意，還有一小部分無政黨偏好選民仍持觀望態度，這也是賀錦麗和川普面臨的挑戰之一。負責這項民調的民主黨人霍威特（Jeff Horwitt）說，「隨著時序由夏季進入秋季，賀錦麗的任何強勁勢頭都停止了」，他與共和黨民意調查專家麥金特夫（Bill McInturff）一起進行這項調查，坦言這場競選是一場勢均力敵的競逐。霍威特認為，賀錦麗面臨的挑戰在於，她能否面對這個時刻，並填補選民對她的空白；至於川普需證明，他第一個任期內困擾許多人的混亂和個人行為，不會妨礙國家治理，也不會成為代表美國的阻礙。