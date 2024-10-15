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▲滴妹在2020年開了飲料店「再睡五分鐘」時，一開始因為定價較高讓不少網友跟粉絲們都不太看好，認為賣太貴可能生意不會太好。（圖／滴妹IG）

▲滴妹因為熱愛喝珍珠奶茶，嗜甜如命，決定自己下海開一間手搖飲店。（圖／滴妹IG）

百萬網紅滴妹和哥哥阿滴在Youtube以英語教學竄紅，2020年她斥資百萬創立手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，積極發展副業，儘管剛起步時一度引發爭議，但如今站穩腳步後，分店一間接一間開，去年（2023）營收更達到將近2億元，全台已有15家直營店，目前加盟的分店還在增加中，創業十分成功。滴妹因為熱愛喝珍珠奶茶，嗜甜如命，決定自己下海開一間手搖飲店，然而「再睡5分鐘」剛創立時，就傳出定價太高，滴妹利用公眾人物身分對粉絲「割韭菜」等傳聞，然而這之後滴妹也以產品的穩定品質來證明自己值得，特製奶蓋深受粉絲喜愛，「再睡5分鐘」的口碑越做越好，甚至推出超商聯名商品。去年「再睡5分鐘」卻傳出爭議，因為在官方臉書粉絲團宣布，南部水質狀況異常，所以部分飲品並未符合品牌標準，高雄義享門市暫停販售部分品項。卻引來網友質疑：「水質有問題怎麼可能還有茶可賣？肯定有些品項品管問題」、「水質不好，是不會裝逆滲透」、「沒有淨水器？ 硬水又不是不能解。」粉專慘遭洗版。當時「再睡5分鐘」粉專火速刪除貼文，上傳道歉啟事，強調用詞不當才會造成誤會，之後針對發文會更謹慎小心，也會持續把關飲品的品質，第一時間止血的真誠態度被讚處理得很好，也有不少網友護航，「南部賣吃的都是叫水吧，有人在用自來水的？」、「朋友住南部都買水喝了。」一路挺過風波，「再睡5分鐘」的人氣也扶搖直上，目前營收穩定上升中。