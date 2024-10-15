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國民黨立委羅智強今（15）日在立法院舉辦「新國會智庫」茶會，黨內大咖包含前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都出席。對於「新國會智庫」未來的運作宗旨，羅智強喊出「國會立法，民意優先」，盼能夠藉由定期就重大公共政策議題發布民調，探求真實民意作為國會立法依據，該智庫第一項將發布的重大議題民調即為「台灣民眾對大法官廢死釋憲」的看法。羅智強今天在立法院舉辦茶會，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨團立院總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召黃國昌等超過數十位跨黨派立委、學者專家及政界人士的共同見證下成立「新國會智庫」，並擔任智庫董事長。新國會智庫董事長羅智強表示，規劃成立智庫已有好多年，過去曾與戎撫天社長討論台灣的公共政策與立法應該要有民調支持，經過多年努力才達成這項目標，未來每兩個月就會就國內重要公共議題發布民調，而下週所公佈的第一個民調，就是針對大法官釋憲後，臺灣民眾對於死刑的看法。智庫所執行的民調與其他民調不一樣的地方在於，會詢問民眾「國會應該扮演什麼樣的角色」，就立法審議、人事同意權、監督執政等等國會運作調查，提供跨黨派的立法委員問政參考。前總統馬英九致詞強調，新國會智庫針對國家各項重大政策、立法問題發布民調結果，可以作為重要施政參考。在民進黨側翼網軍帶風向企圖影響媒體下，民意難以真實地被發掘，因此智庫成立的正是時候，更有其必要。智庫可以公正客觀打破民進黨的一言堂，強化對執政黨的監督與制衡 ; 民進黨越來越走向權威、背離民意，露出獨裁專橫的真面目，根據《天下雜誌》調查，七成民眾擔憂缺電、支持核電、綠電並行的專行方案，但是民進黨不予理會，導致錯誤政策的後果讓全民共同承擔，難道還不能讓民進黨幡然醒悟嗎？期許未來新國會智庫能探求真正的民意，加以制衡民進黨。國民黨主席朱立倫提及，「新國會智庫」未來將發揮很大功能，第一個是針對廢死釋憲後民眾的態度。而在經過基隆罷免案後，應該對於報復性罷免做一份調查，目前有民調指出，大約有8成5以上的民眾是看不過去，可以透過民意調查把這樣的聲音展現出來，相信未來公共政策討論與修法都是透過民意的力量 ; 不管是結合國民黨中央智庫，或是匯集各界力量統稱「大智庫」，把社會、學界、專業的力量展現出來。郝龍斌在成立茶會中表示，自己認識羅智強最久，從他在高雄為了理想成立電台時，就知道他是有理念、有戰力、願意全力以赴的人，所以成立智庫絕對可以發揮問政效果，更分享給國民黨、民眾黨。郝龍斌說，他始終相信藍綠不和解、兩岸不和解、在野不合作，臺灣就沒有希望，今天兩岸要和解要找到最大公約數，就是中華民國的存在 ; 藍綠要和解就是要放下意識形態衝突，而要求賴清德總統放下意識形態時，我們也要放下意識形態，藍綠最大共識就是維持現狀，對於有幫助的我們就去做 ; 朝野和解的部分，看到和解飯失敗很遺憾，要和解就是高位要讓、要容忍 ; 在野黨要合作，就是要合作才能發揮監督的力量，未來智庫會有很多的議題調查都會共享給大家，要跟民進黨做政策的競爭，中華民國才會希望。國民黨立院黨團書記長林思銘認為，羅智強是立院的智多星，成立智庫並擔任董事長會引領在野黨強力對於執政監督，也讓國會未來立法、修法審查非常更加重視民意，新國會智庫的成立理念，就是對於民意觀察、調查趨向作為國會運作的重要依據，相信新國會智庫在政壇會成為重要力量。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這一屆國會短短的期間內，跟羅智強共識的過程中，發現他稱為立法院戰神不為過，雖然未必在每一個議題都有一致看法，但看到他的質詢有理有據、鏗鏘有力，相信智強成立新國會智庫，能針對重要議題能夠藉由民調方式，深入了解台灣人民的想法，成為重要政策的依據，不管未來公共政策討論、立法品質提升，乃至於監督問責的工作會非常有幫助，希望在不同公共政策上都能一起努力。