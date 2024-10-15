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紐約大都會日籍投手千賀滉大在國聯冠軍賽G1表現不佳，不過根據美媒報導，大都會球團仍對他充滿信心，並未考慮將他從名單中移除。當地轉播單位《SNY》記者Andy Martino在社群媒體X（前推特）上透露，千賀滉大有望扛下國聯冠軍賽G5先發重任。千賀滉大在G1表現掙扎，僅丟1.1局失3分，30顆球僅有10顆好球，投出4次四壞保送。這是千賀在大聯盟第32次先發登板，首次未能送出三振或讓打者揮空儘管如此，球隊對他依然抱有信心。記者Martino指出：「千賀的下一次登板尚未確定，但球隊並沒有考慮將他移出名單的打算。」他提到，國聯冠軍賽G5可能會安排千賀先發，否則球隊將考慮是否啟用左投David Peterson擔任先發，但這個選擇可能會削弱牛棚左投深度，所以目前仍未做出最終的決定。Martino表示，大都會球團內部認為千賀身體是健康的，沒有任何傷病問題。總教練Mendoza也提到：「我們會觀察他如何準備迎接第5戰，接下來還有幾天的時間，希望他能夠好好調整。」千賀滉大在受訪時也表達自己的態度，「我會專注於提升我的表現，準備好下一次的登板。」雖然昨日先發表現不佳，但千賀滉大心情並未受到影響，G2賽前還跟隊友有說有笑，顯然已經走出陰霾。