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食藥署今（15）日公布本週邊境查驗不合格產品，其中美國進口調味料、風味鹽遭檢出含致癌物環氧乙烷，進口業者皆是香港商赫士盟食品企業有限公司。食藥署表示，該公司旗下有多家餐廳，不確定違規產品是哪家餐廳使用，不過目前都已在邊境攔截，全數退運或銷毀。食藥署今日公布邊境查驗不合格產品10件，其中，美國進口的綜合田園調味料、風味鹽，分別檢出環氧乙烷2.7mg/kg和15mg/kg，品牌為SOLINA，進口商皆是赫士盟，而不合格商品已全數退運或銷毀。食藥署表示，由於該業者6個月內有2次違規，共3批產品不合格，除了此次的2批外，上一批則是7月的蜂蜜燻辣醬。因此，在今（2024）年8/12就已經針對美國進口調味醬料採取百分之百逐批查驗。食藥署表示，其他不合格產品，包含欣臨企業股份有限公司從越南進口的黑胡椒粉，同樣檢驗出環氧乙烷0.7mg/kg，品牌名為MCCORMICK，總共有40箱、122.4公斤已全數退運或銷毀。元貞環球有限公司從中國進口的黃燈籠辣椒醬，檢出蘇丹色素一號，總計255公斤全數依規定銷毀。此外，食藥署表示，另有2項由志相蔘藥有限公司進口中國辣椒粉，發現農藥殘留含量不符規定情況；佛統企業股份有限公司進口的泰國醃蒜頭則是漂白劑不符規定；佳藍園藝工程有限公司進口美國菠菜重金屬含量、農藥殘留含量不符規定；施比受國際香料有限公司進口中國白胡椒檢出農藥含量不符規定，皆已依照規定退運或銷毀。