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今年亞太經濟合作（APEC）領袖會議即將在秘魯舉行，外傳總統賴清德有意派前副總統、中研院院士陳建仁擔任總統特使前往，但遭中方施壓、未獲秘魯同意。對此，外交部今（15）日強調，媒體報導內容基於台灣與秘魯的雙方互信跟尊重，不便對外說明。外交部發言人劉永健今在例行記者會中強調，APEC特使人選一向由總統決定，確認後總統府會正式對外公布，相關媒體報導外交部不便評論。有關中共昨天發動環台軍演，包括美國國務院、美國國防部、日本首相石破茂、歐盟、德國及英國政府都對此表達關切。劉永健表示，外交部誠摯感謝國際盟友持續密切關注台海情勢，並清楚表明台海和平穩定對全球的重要性。劉永健指出，遺憾中方無視總統賴清德國慶演說中釋出的善意，反而執意以軍事演習恐嚇台灣人民，企圖威脅台灣民主，片面破壞台海現狀及區域和平穩定，外交部對此表示嚴厲譴責，並呼籲中國勿假借理由尋釁滋事，成為破壞區域和平穩定的麻煩製造者。外交部強調，台灣是國際社會負責任的一份子，將持續與理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，也盼全球民主國家團結呼籲中國回歸理性自制，停止對台威脅及片面升高區域緊張情勢。