時序又到了年底，高三生竭力衝刺明年1月的學科能力測驗。此外，114學年高中英語聽力測驗第1次考試將於今年10月19日舉行，總共9.6萬名考生報名，今（15）日開放上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、考試地點及試場平面圖等。
高中英語聽力測驗每學年舉辦2次，考生可自由選考，成績擇優使用，各大學校系可將英聽成績納入各入學管道的檢定項目；114學年高中英語聽力測驗第1次考試訂於113年10月19日舉行。
根據大考中心資料顯示，114學年高中英聽第1次考試共有9萬6463人報名（集體報名9萬4039人、個別報名2424人），和歷年英聽第1次考試相較，114學年考生數是近12年新低。
大考中心表示，英聽不開放考生查看試場，114學年高中英聽第1次考試將於今年10月15日上午9時起開放考生上網查詢個人應考資訊（包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點、試場平面圖等）。
考生如須更改電話或通訊地址，請於今年10月15日上午9時起至10月24日下午5時期間，至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」進行修改。
大考中心提醒，考生應攜帶應試有效證件正本（身分證、 有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證 ）應試；如未持應試有效證件正本，經監試人員查核並確認為考生本人無誤，仍會准予應試，若未在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法扣減該節成績。
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根據大考中心資料顯示，114學年高中英聽第1次考試共有9萬6463人報名（集體報名9萬4039人、個別報名2424人），和歷年英聽第1次考試相較，114學年考生數是近12年新低。
大考中心表示，英聽不開放考生查看試場，114學年高中英聽第1次考試將於今年10月15日上午9時起開放考生上網查詢個人應考資訊（包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點、試場平面圖等）。
考生如須更改電話或通訊地址，請於今年10月15日上午9時起至10月24日下午5時期間，至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」進行修改。
大考中心提醒，考生應攜帶應試有效證件正本（身分證、 有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證 ）應試；如未持應試有效證件正本，經監試人員查核並確認為考生本人無誤，仍會准予應試，若未在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法扣減該節成績。