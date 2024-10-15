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▲因加入SWAG而自詡新一代情色教主的陳沂也將擔任評審出席。（圖／品牌提供）

亞洲最大成人直播平台 SWAG 再掀話題，聯手日籍大咖AV導演SAMOARI共同策劃「素人海選・頂尖出道」台灣AV女優徵選活動。SWAG 為吸引憧憬成為AV女優的台灣女性，豪擲50萬新臺幣的片約，並開出優勝者將在日本出道的支票，引發成人界和網路社群的高度討論。網友的話 SWAG 聽到了！為了讓國產AV可以「更好看」，SWAG 重金禮聘有「AV鬼才監督」稱號的SAMOARI導演來台拍片。這位被譽為鬼才的導演，以女性主導、痴女及戀愛風格的作品聞名，在日本成人產業擁有極高的聲望。他曾與三上悠亞、小宵虎南、松本一香、美谷朱里等知名女優合作，創作許多深受觀眾喜愛的作品，也是日本AV銷量數一數二的寶藏級導演。SAMOARI導演分享：「無論你是想在螢光幕前曝光、體驗興奮和心跳加速，還是想賺錢或成名的人，都歡迎來報名參加。」SAMOARI導演不僅會擔任海選的評審，更將親自指導與拍攝，為優勝女優提供專業的培訓和日本出道機會。SWAG 公關表示，為鼓勵新人女優發展，海選的出道合約價值新臺幣50萬元，遠優於華語成人業界的行情。只要年滿18歲，不限國籍、不論演藝經歷，都可以報名參加。除了SAMOARI導演之外，知名AV達人一劍浣春秋，以及日前加入 SWAG 而聲名大噪的「新一代情色教主」陳沂，都將加入評審陣容，為活動增添不少看點。根據 SWAG 活動網頁公告，本屆素人海選於今（14）日正式開放報名，截止日期為10月31日晚間23:59。究竟誰會成為台灣成人界的下一位明日之星，請各位觀眾拭目以待，並關注 SWAG 官方的後續公佈。