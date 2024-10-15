NBA美國職籃季前熱身賽，曼菲斯灰熊今（15）日前往客場踢館印第安納溜馬，灰熊日籍控衛河村勇輝本場比賽仍舊擔綱替補出戰，最終他攻下10分並送出7次助攻，也是個人生涯首度在熱身賽上得分上雙，而2隊此戰廝殺至比賽最後關頭，灰熊才以120：116驚險勝出，熱身賽也順利收下2連勝。
河村今攻10分7助攻 生涯首度熱身賽得分上雙
身高僅173公分的日籍控衛好手河村勇輝，休賽季選擇離開日本職籃，赴美挑戰NBA舞台，與曼菲斯灰熊簽下一份「Exhibit 10」合約，他也正在積極地在場上證明自己的身手，期盼能夠在開季前，得到灰熊隊的一份正式合約。
而隨著季前熱身賽正如火如荼地進行，河村似乎也日益熟悉這樣的賽場，今日比賽他全場替補上陣25分鐘，是全隊替補上場時間第2多的球員，河村全場並共出手7投3中，7次嘗試都是在三分線出手，罰球則是2罰1中，最終攻下10分，並送出7次助攻，也是河村個人生涯首度熱身賽得分上雙。
而攤開河村勇輝過去4戰熱身賽下來的表現來看，他的表現以數據而言，可說是越來越好，接連得到5分3助攻、0分1助攻、2分8助攻、10分7助攻，此外河村今日也送出精彩助攻，讓球隊一哥Ja Morant相當興奮。
華裔中鋒周志豪也表現出色 高效率砍23分9籃板
至於灰熊隊今年在NBA選秀會上首輪選進的華裔大物中鋒周志豪（Zach Edey），本場比賽也表現不俗，個人替補上陣18分鐘就高效率攻下23分9籃板，正負值+9是全隊替補球員最高，讓人相當期待新賽季他的發揮。
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身高僅173公分的日籍控衛好手河村勇輝，休賽季選擇離開日本職籃，赴美挑戰NBA舞台，與曼菲斯灰熊簽下一份「Exhibit 10」合約，他也正在積極地在場上證明自己的身手，期盼能夠在開季前，得到灰熊隊的一份正式合約。
而隨著季前熱身賽正如火如荼地進行，河村似乎也日益熟悉這樣的賽場，今日比賽他全場替補上陣25分鐘，是全隊替補上場時間第2多的球員，河村全場並共出手7投3中，7次嘗試都是在三分線出手，罰球則是2罰1中，最終攻下10分，並送出7次助攻，也是河村個人生涯首度熱身賽得分上雙。
而攤開河村勇輝過去4戰熱身賽下來的表現來看，他的表現以數據而言，可說是越來越好，接連得到5分3助攻、0分1助攻、2分8助攻、10分7助攻，此外河村今日也送出精彩助攻，讓球隊一哥Ja Morant相當興奮。
華裔中鋒周志豪也表現出色 高效率砍23分9籃板
至於灰熊隊今年在NBA選秀會上首輪選進的華裔大物中鋒周志豪（Zach Edey），本場比賽也表現不俗，個人替補上陣18分鐘就高效率攻下23分9籃板，正負值+9是全隊替補球員最高，讓人相當期待新賽季他的發揮。