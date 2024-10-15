前樂天桃猿投手翁瑋均遭到釋出！在中職各球團提出契約保留名單前，台鋼雄鷹球團在昨（14）日就率先公布不續約的8人名單，其中最受到外界關注的，是因林子偉交易案而加盟的投手翁瑋均，轉隊後未曾在一軍出賽就遭到釋出，引起部分球迷討論。翁瑋均也透過個人粉專發文，直言近年受到手肘傷勢困擾，並表示：「很抱歉沒辦法盡自己的能力為台鋼球團貢獻戰力。」
台鋼宣布釋出名單 翁瑋均也在其中
根據台鋼球團公布名單，不續約選手包含投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐。台鋼領隊劉東洋在媒體訪問中表示，選擇此時宣布名單，是希望提前告知選手，讓他們未來能提早規劃職涯。
翁瑋均是樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊，在2018年選秀會上的第一指名，2020年總共先發出賽21場，拿下9勝7敗成績是生涯最高。然而，後續遭遇右手肘骨刺傷勢，在2021、2022年總計出賽不到10場。
從樂天轉戰台鋼 未在一軍出賽遭釋出
直到去年8月的林子偉交易案中離開樂天，和王溢正、王柏融、藍寅倫一起加入台鋼。但翁瑋均本季未曾在一軍出賽，12場出賽都擔任後援，主投14局失掉2分，拿下戰績2勝0敗、防禦率0.64。
昨（14）日翁瑋均在粉專上發文，寫道：「這幾年確實手肘的不適感造成困擾，在還沒找到最好的方式與它共處，我又急著要回到場上投球，很抱歉沒辦法盡自己的能力為台鋼球團貢獻戰力，下一步會在哪裡我還不知道，但這是讓我好好面對傷痛的機會，我會好好把握。」
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根據台鋼球團公布名單，不續約選手包含投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐。台鋼領隊劉東洋在媒體訪問中表示，選擇此時宣布名單，是希望提前告知選手，讓他們未來能提早規劃職涯。
翁瑋均是樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊，在2018年選秀會上的第一指名，2020年總共先發出賽21場，拿下9勝7敗成績是生涯最高。然而，後續遭遇右手肘骨刺傷勢，在2021、2022年總計出賽不到10場。
從樂天轉戰台鋼 未在一軍出賽遭釋出
直到去年8月的林子偉交易案中離開樂天，和王溢正、王柏融、藍寅倫一起加入台鋼。但翁瑋均本季未曾在一軍出賽，12場出賽都擔任後援，主投14局失掉2分，拿下戰績2勝0敗、防禦率0.64。
昨（14）日翁瑋均在粉專上發文，寫道：「這幾年確實手肘的不適感造成困擾，在還沒找到最好的方式與它共處，我又急著要回到場上投球，很抱歉沒辦法盡自己的能力為台鋼球團貢獻戰力，下一步會在哪裡我還不知道，但這是讓我好好面對傷痛的機會，我會好好把握。」