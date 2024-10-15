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▲台鋼雄鷹交易來翁瑋均、王溢正、藍寅倫（左至右），今（14）日台鋼宣布8人不續約名單，昔日第一指名翁瑋均入列。（圖／台鋼提供）

前樂天桃猿投手翁瑋均遭到釋出！在中職各球團提出契約保留名單前，台鋼雄鷹球團在昨（14）日就率先公布不續約的8人名單，其中最受到外界關注的，是因林子偉交易案而加盟的投手翁瑋均，根據台鋼球團公布名單，不續約選手包含投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐。台鋼領隊劉東洋在媒體訪問中表示，選擇此時宣布名單，是希望提前告知選手，讓他們未來能提早規劃職涯。然而，後續遭遇右手肘骨刺傷勢，在2021、2022年總計出賽不到10場。昨（14）日翁瑋均在粉專上發文，寫道：「這幾年確實手肘的不適感造成困擾，在還沒找到最好的方式與它共處，我又急著要回到場上投球，