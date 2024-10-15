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▲今年已經48歲的宋承憲皮膚依舊很光滑，他笑說可能是戒菸的功勞。（圖／宋承憲IG）

▲女神孫藝真（左）、李沇熹（右）都是宋承憲曾經的緋聞對象。（圖／孫藝真、李沇熹IG）

▲劉亦菲是宋承憲唯一承認過的正牌女友，可惜兩人最後只交往2年多時間。（圖／劉亦菲微博）

▲劉亦菲（左）和宋承憲（右）一度論及婚嫁，可惜最後還是敗給遠距離。（圖／宋承憲微博）

48歲韓劇男神宋承憲在2000年和女星宋慧喬主演苦情偶像劇《藍色生死戀》，紅遍全亞洲，知名度大大提升，2015年時，宋承憲更承認與「神仙姐姐」劉亦菲交往，可惜戀情在2年多後就告吹。近年積極健身的宋承憲，過去就曾在節目上分享，自己已經戒菸16年了，理由時曾被嫌女友嫌棄：「歐巴嘴裡有屎味」，不想跟他接吻，讓他當下大受打擊，奇葩的戒菸原因也讓粉絲笑翻。宋承憲在今年播出的熱門韓劇《PLAYER 2》（玩家2-匪徒的戰爭）中，搭檔女星吳漣序，飾演詐騙團智囊，精彩表現深得人心。宋承憲的好身材也完全看不出真實年紀，一直都有健身習慣的他透露，自己已經戒菸16年了，可能是因為這樣皮膚看起來也更好，被問到為何願意下定決心戒菸時，宋承憲笑說是因為被前女友嫌棄的關係。宋承憲登上申東燁主持的網路節目《乾杯的哥哥》，談起戒菸多年的自律生活，他自爆當初是因為前女友對他說：「歐爸戒菸吧，歐爸的嘴裡一直有種屎味」，他深受打擊才決定戒掉惡習。宋承憲說雖然這句話讓他曾經很受傷，但他很感謝前女友願意說實話，戒菸也確實讓他生活品質獲得改變，讓宋承憲大讚：「我人生中做得最正確的一件事就是戒菸」。回顧宋承憲情史，身高180公分的他外型帥氣、身材健壯，是演藝圈知名的「女神收割機」。宋承憲和宋慧喬在拍攝《藍色生死戀》時，就曾多次傳出緋聞，但兩人都未承認。2003年宋承憲和孫藝真合作電視劇《夏日香氣》時，也一度被傳曖昧，但兩人說彼此只是朋友關係，僅私下傳過訊息而已。後來宋承憲又和女星李沇熹合作50集的韓劇《伊甸之東》，長時間接觸讓兩人擦出愛火，但李沇熹出面否認，戀情也無疾而終，不過若以宋承憲戒菸16年的時間來看，2008年和他傳緋聞的李沇熹，最有可能是當初嫌棄他抽菸的前女友。2010年底，宋承憲與金泰希合拍電視劇《我的公主》也傳出過緋聞，兩人更被封為「眼球淨化情侶」，在回答劇中拍過幾次吻戲時，金泰希竟精準說出12次，讓人懷疑兩人有來電，不過雙方最終也否認了。事實上，宋承憲唯一公開承認過的女友只有中國女星劉亦菲，兩人2015年因合拍電影《第三種愛情》而相識，當時宋承憲被拍到偷偷住進女方家，才讓戀情曝光，隨後他們也大方承認是以結婚為前提在談戀愛，雙方平時多用英語溝通；宋承憲坦言很欣賞劉亦菲，覺得劉亦菲美得像天使，可惜兩人還是在2018年因聚少離多而分手，神仙眷侶破裂，讓不少期待他們修成正果的粉絲同步心碎。