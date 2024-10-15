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全球瘋AI，在雲端運算及生成式AI浪潮推升下，經濟部表示，累計今年前7月伺服器產值達新台幣4267億元，已超過去年全年表現，將續創新高；今年前9月出口值為156.9億美元，創歷年同期最佳，其中伺服器出口以美國為最大宗，今年前9月占比近8成。經濟部統計處表示，隨著晶片缺料緩解，以及生成式AI等新興應用熱潮挹注高階伺服器需求，產品價量俱揚，2023年台灣伺服器產值突破4000億元，創歷年新高，今年前7月產值4267億元已超越2023年全年，年增率達153.9%，全年將再締新猷。統計處表示，台灣伺服器直接外銷占比達9成以上，除2021年因產業鏈缺料影響，年增幅縮小至4.3%外，其他年度表現呈雙位數正成長；2023年出口值達100.5億美元，年增72.7%，2024年前9月出口值156.9億美元，規模值創歷年同期新高，年增幅擴大至159.1%。以出口地來看，伺服器出口以美國為大宗，近6年平均年增132.7%，占比由2017年8.1%揚升至2023年的73%，今年前9月續升至78.9%。反觀對中國與香港出口占比，則由2017年41.4%下滑至去年的6.1%，今年前9月續降至1.8%。美國市場方面，統計處指出，因地理位置接近，美國近年自墨西哥進口伺服器的市占率維持約7成，排名居首。隨著貿易戰興起以及美對中實施晶片管制措施，加速全球供應鏈重組，台灣自2019年起超越中國大陸躍居第2大，AI浪潮持續推升下，今年前8月美國自台灣進口伺服器年增近2倍，規模超越去年全年，占比持續提高至28.3%。經濟部數據顯示，台灣製造的伺服器，第一大買家就是美國，今年1到9月已賣出123.7億美元，第二名為新加坡，是8.7億美元，第三名德國4.4億美元，而第四名是馬來西亞的3億美元，第四名是中國大陸的2.8億美元。統計處表示，近6年台灣伺服器出口值平均年增61.3%，成長力道明顯優於全球及主要國家；在AI伺服器需求殷切下，台灣成為2023年前3大出口國唯一正成長國家。隨雲端運算及生成式AI浪潮持續，各國競相擴增算力部署，台灣廠商具備高階伺服器的設計研發與代工能力，將可望進一步拉抬伺服器出口動能。