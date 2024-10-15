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檢調廉如火如荼追查京華城弊案，法院並裁准扣押京華城111.7億元土地，台北市副市長李四川日前重申，依現行法令僅能不予施工勘驗，「要馬上停工有實際困難」。對此，前台北市長郝龍斌今（15）日指出，台北市長蔣萬安應超前部署，840%不合法、560％也有爭議，真正合法是392％，難道將來台北市政府要讓京華城基地變成爛尾樓？李四川日前提到，有關各方要求市政府把京華城停工，但依照現在的法令，只能「不予勘驗」，沒有辦法立即叫廠商停工；他進一步說明，必須要停止勘驗後，廠商仍繼續施工，才可以用《建築法》87條勒令停工。郝龍斌今日上午出席國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫成立茶會」，受訪時表示，自己完全認同李四川，做一個市政執行者，很重要就是要依法行政，依法能夠做的就是不予施工勘驗，用這個方式做一個手段，給京華城適度節制。郝龍斌說，大家都說京華城有很多不法，但要求停工的這些人也是做不法的事，而且市長承擔非常多壓力，不只外面誘惑、金錢跟財團壓力，議會也是壓力，今天抵擋這些壓力依法行政是值得肯定的，如果議會真的這麼堅持要停工，是不是議會要求停工的議員自己主動在議會做成決議，要求台北市政府執行，看哪位議員願意來領銜提案，在議會通過大會決議，變成議會要求市政府執行？郝龍斌續指，對台北市政府來講，蔣萬安也要超前部署，雖然840%不合法，560%也有爭議，真正合法是392%，難道將來台北市政府要讓京華城基地變成爛尾樓嗎？當然不要！違法容積率要怎麼補救補償，台北市應該超前部署，尤其從560%到840%這塊，司法單位講了，20%不法容積率是112億，另外30%容積率用44億買，符不符合台北市民權益，這個要檢討，300億的利益在裡頭，台北市政府應該捍衛台北市政府財產。