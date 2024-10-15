我是廣告 請繼續往下閱讀

根據紐約記者Ian Begley稍早最新報導，NBA官方近期預計將向各支球隊，傳達一項修訂過後的手機和社群媒體使用政策，其中禁止球員和教練團在比賽開始前45分鐘，到比賽結束期間內使用手機，此舉目的是希望球員能夠專注在比賽過程，其次是要隔絕球員和博彩的可能聯繫。美媒記者Ian Begley稍早在文章內指出，在這項通知當中，，發佈社群媒體內容或與場邊的比賽工作人員、籃球運營人員或媒體分享影片片段。此規則的澄清主要目的，是希望讓球員和教練能夠專注於球隊事務，其次是為了保護比賽的完整性，特別是為了防止在與運動博彩相關的方面。而這項消息發布後，也迅速在網路上掀起熱烈討論，，台灣球迷如今也紛紛留言，針對NBA這項修正過後的規則表達看法，並表示：「世界怎麼跟得上台灣」、「台灣再度領先全球」、「怕會學台灣傳訊息嗆啦啦隊嗎」。不過也有球迷覺得，，「這次應該是連在更衣室裡都不能用了，還滿嚴格的」、「開賽前也不能用有點嚴格，不是每個人都像Jontay Porter那麼奇葩吧」、「這樣球員不能查自己數據了嗎」、「不能馬上po限動了」。