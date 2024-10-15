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▲林志玲這次一改過去甜美優雅的形象，在廣告中耍酷突破自我。（圖／田原香滴雞精提供）

▲林志玲難得展現性感熱舞的模樣。（圖／田原香滴雞精提供）

林志玲以逆齡外貌征服無數粉絲，為了陪伴超過十年的滴雞精品牌，她拍攝最新代言廣告，一改過去溫婉優雅的螢幕形象，穿上黑色透視裝，突破自我挑戰從未嘗試過的動感舞風，化身女團驚豔全場。被問到未來是否想站上大舞台展現熱舞魅力？她笑答：「有人要約嗎？」而面對這次的突破，她也表示，「想傳遞給孩子一個Never Give Up（永不放棄）的信念。」滴雞精代言人林志玲一襲黑色縷空透視裝扮，拍攝最新廣告，帥氣酷勁的熱舞讓人看得臉紅心跳，秀出火辣曲線和逆天長腿，散發女神氣場。被問到此次勇於突破自我的挑戰，志玲姐姐害羞說，「以前比較少耍酷吧，所以自己裝酷的時候，會有點想笑場。」但廣告呈現的成果相當出色，讓人好奇志玲姐姐是否燃起站上舞台的表演慾？她先反問，「有人要約嗎？」接著笑說現在的自己都是在台下負責鼓掌的。提及此次突破自我，林志玲分享，「相信每個父母親都希望透過自己努力的樣子以身作則，傳遞給孩子一個Never Give Up的信念，我希望小寶貝可以看到，我是個不斷有勇氣，去挑戰新事物的媽媽，用滿滿的熱情感染身邊的人，陪伴他去探索世界。」林志玲也強調，追夢踏實的前提要建立在健康的身體，「滴雞精攜帶方便，尤其海外旅行，有時要調整時差、三餐作息不穩定、胃口不好，四神可以幫助促進食慾，讓營養好好吸收，我們全家都很喜歡。」志玲姐姐還分享道，從十幾年前就愛上喝滴雞精，一路陪伴她結婚生子，無論在外工作還是照顧家庭，讓她的體力和精神充飽電。