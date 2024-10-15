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洛杉磯道奇隊在國聯冠軍賽G2對陣紐約大都會，雖然最終道奇3：7敗北，但比賽過程中出現一個意外插曲，一條蛇突然出現在道奇隊休息區，讓包括大谷翔平在內的球員們都驚訝不已，這條蛇的出現引起場內球員的騷動，不過道奇投手Brent Honeywell已經見怪不怪，過去還曾看過鱷魚出沒在球員休息區。此戰進行至5局，道奇右投Honeywell在結束投球後返回休息區，突然指著自己的腳下，結果發現一條小蛇正在蠕動。這一幕立刻吸引準備上場的大谷翔平的注意，他也好奇地探頭觀看發生了什麼事。最終，球場工作人員用毛巾將蛇抓起，並移至其他地方。今日Honeywell主投3局無失分，投出2次三振表現出色，對於蛇的出現，他一派輕鬆地說：「這是季後賽，發生什麼都不奇怪。」但這條蛇的出現也勾起了Honeywell的回憶，他笑說：「我以前也見過很多奇怪的東西，像2015年在小聯盟的時候，我還遇到過鱷魚呢，鱷魚就躲在休息區的椅子下，但沒有人能夠把鱷魚趕走。」在大聯盟賽場上，時不時會有「稀客」光臨，連道奇總教練Dave Roberts都覺得很新奇，像是2022年分區系列賽道奇與教士之戰，就曾在比賽中出現鵝。2011年聖路易紅雀隊在分區系列賽時，一隻松鼠突然闖入球場，導致比賽暫停，但最終紅雀仍在該年贏得世界大賽冠軍，松鼠也被認為是幸運星，並取名為「逆轉松鼠」。