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紐約洋基今（15）日在國聯分區冠軍戰G1和克里夫蘭守護者熱戰，全球流行音樂巨星「美國天后」泰勒絲（Taylor Swift）也到場看比賽，當她現場目睹洋基重砲Juan Soto開轟後，張大嘴巴露出驚訝又開心的神情，這一幕被轉播單位錄製下來，成為今天MLBn場邊最受關注的焦點。泰勒絲今天和男友、NFL明星美式足球運動員Travis Kelce一起來到洋基球場看球，見證洋基在美聯冠軍賽首戰以5：2擊敗守護者隊，Soto、Giancarlo Stanton接連開轟，明星左投Carlos Rodon擔綱先發，他繳出6局僅失1分的優質先發。比賽3局下，Soto作為首名打者，鎖定對方一顆偏高的94英里伸卡球，一棒將球扛出中右外野大牆，這發陽春砲助洋基取得1：0領先。場邊鏡頭立刻給到泰勒絲，只見她高興得張大了嘴。看到這一幕，粉絲們在網路上也激動不已，紛紛表示偶像的神情「太可愛了」。轉播美國職棒大聯盟賽事的日籍評論員福島良一在評論這場比賽時，也特別點到這個有趣的場邊花絮，他興奮地直呼：「（這一轟）連泰勒絲看起來都高興極了！」泰勒絲目前和Travis Kelce持續熱戀中，今年初她還特地來到超級盃現場看堪薩斯酋長隊的比賽，也見證Kelce和酋長隊一起奪冠，拿下個人生涯第3枚冠軍戒指。