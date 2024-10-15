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▲vivo X200 相機邊框採用菱格紋設計。（圖／翻攝官網）

▲vivo X200 延續和蔡司的合作，配置2億像素APO超級長焦鏡頭，台灣預計11月下旬在上市。（圖／翻攝官網）

vivo近日發表全新X200系列旗艦機，率先搭載聯發科最新天璣9400晶片，強化AI使用體驗，延續和蔡司的合作，配置2億像素APO超級長焦鏡頭，加入135mm焦段遠攝人像，並支援Live Photo動態照片格式，可以和蘋果iPhone相容，台灣預計11月下旬在上市。vivo X200系列搭載全球首發的聯發科天璣9400旗艦晶片，經藍晶晶片技術棧深度調校，提高性能與效能。X200系列將搭載OriginOS5，其內建藍心大模型設備端參數達30億級，可支持毫秒級即時語音交互和翻譯，以及快速的直播即時濾鏡、智慧美顏等日常AI任務，讓即時語音交互、AI翻譯、直播濾鏡等功能更加實用且反應迅速。在影像功能上，X200 Pro採用了蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，並加入135mm遠攝焦段，無論是遠景還是近距離拍攝，都能呈現清晰銳利的影像。此款手機還新增了風光模式與長焦微距功能，適合捕捉壯麗風景或細膩的生活瞬間。此外，影片錄製功能支援4K 120fps慢動作和支援10bit色深影片錄製，則讓每個焦段的影片素材，呈現更豐富的色彩層次，為後期創作提供更大調色空間外觀部分，vivo X200系列採用了深微四曲螢幕設計，搭配水紋雲階背蓋，提供舒適的握感與精緻的視覺效果。不同的配色選擇，如鈦色、寶石藍、白月光和辰夜黑，迎合了消費者對個人風格的追求。在續航方面，X200系列透過技術升級提升了電池容量與效能，能夠應付日常和高強度使用需求。