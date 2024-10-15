大都會此戰推出左投Sean Manaea在國聯冠軍賽G2登場先發，賽前外界打上大問號，畢竟Sean Manaea生涯對戰道奇時，總共11次出賽、8度先發，防禦率高達7.09，不過賽後證明，大都會的「獵捕大谷計畫」非常成功。
Sean Manaea對上大谷翔平，總計3打數沒被敲出安打，還送出2次三振，可謂完美壓制，也幫助大都會扳平系列賽。
Manaea透露，賽前就擬定策略要壓制大谷翔平，「我盡全力幫助球隊有機會贏球，這次也不例外。」大谷翔平是國聯MVP大熱門，且在近19個得點圈打擊機會，共擊出16支安打。
大都會也計畫盡可能用「左投海」來壓制大谷翔平，以下是大谷翔平的打擊數據：
美國媒體點名，左投David Peterson將是大都會G3、G4壓制大谷翔平的重要武器。由於G1先發投手Kodai Senga僅投了1.1局就退場，大都會不得不動用了四名牛棚投手，包括兩名左投Peterson（2.1，40球）和Danny Young（1.1局，18球）。
大都會已經開始提早佈局，尤其G5是否要使用Peterson取代Senga先發?被廣泛討論。本季例行賽中，Peterson有21場先發紀錄。
大都會總教練Carlos Mendoza透露，「Peterson對我們來說太重要了，若G3、G4須要搶勝，他仍是我們的重要戰力。」至於G5是否更改先發，Mendoza回應，「我們也得看看牛棚的狀況，也要看Senga的狀態，才能決定怎麼做。」
Peterson則回應，「我狀況不錯，已做好隨時上陣的準備。一名好的打者就是如此難應付，但只要我把曲球投到想要的位置，就不會讓大谷翔平有機可乘。」
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Manaea透露，賽前就擬定策略要壓制大谷翔平，「我盡全力幫助球隊有機會贏球，這次也不例外。」大谷翔平是國聯MVP大熱門，且在近19個得點圈打擊機會，共擊出16支安打。
大都會也計畫盡可能用「左投海」來壓制大谷翔平，以下是大谷翔平的打擊數據：
- 面對右投的數據為.322/.411/.717（482次打擊）全壘打：42支，三振率21.6%
- 面對左投為.288/.349/.518（249次打擊） 全壘打：12支，三振率23.3%
美國媒體點名，左投David Peterson將是大都會G3、G4壓制大谷翔平的重要武器。由於G1先發投手Kodai Senga僅投了1.1局就退場，大都會不得不動用了四名牛棚投手，包括兩名左投Peterson（2.1，40球）和Danny Young（1.1局，18球）。
大都會已經開始提早佈局，尤其G5是否要使用Peterson取代Senga先發?被廣泛討論。本季例行賽中，Peterson有21場先發紀錄。
大都會總教練Carlos Mendoza透露，「Peterson對我們來說太重要了，若G3、G4須要搶勝，他仍是我們的重要戰力。」至於G5是否更改先發，Mendoza回應，「我們也得看看牛棚的狀況，也要看Senga的狀態，才能決定怎麼做。」
Peterson則回應，「我狀況不錯，已做好隨時上陣的準備。一名好的打者就是如此難應付，但只要我把曲球投到想要的位置，就不會讓大谷翔平有機可乘。」