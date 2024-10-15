我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大都會今日派出左投Sean Manaea擔綱先發，他讓大谷3次上場打擊通通出局，包含送出2次三振，賽後Manaea也談到對付他的方法。（圖／美聯社／達志影像）

面對右投的數據為.322/.411/.717（482次打擊）全壘打：42支，三振率21.6%

面對左投為.288/.349/.518（249次打擊） 全壘打：12支，三振率23.3%

▲左投David Peterson將是大都會壓制大谷翔平的重要武器。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇巨星大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

大都會此戰推出左投Sean Manaea在國聯冠軍賽G2登場先發，賽前外界打上大問號，Sean Manaea對上大谷翔平，總計3打數沒被敲出安打，還送出2次三振，可謂完美壓制，也幫助大都會扳平系列賽。Manaea透露，賽前就擬定策略要壓制大谷翔平，「我盡全力幫助球隊有機會贏球，這次也不例外。」美國媒體點名，大都會已經開始提早佈局，尤其G5是否要使用Peterson取代Senga先發?被廣泛討論。本季例行賽中，Peterson有21場先發紀錄。大都會總教練Carlos Mendoza透露，Peterson則回應，「我狀況不錯，已做好隨時上陣的準備。一名好的打者就是如此難應付，但只要我把曲球投到想要的位置，就不會讓大谷翔平有機可乘。」