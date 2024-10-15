2024中華職棒大聯盟季後挑戰賽，昨日統一7-ELEVEN獅以8比5力退樂天桃猿，季後賽對戰成績以3勝1敗，晉級台灣大賽總冠軍系列戰，將從10月19日起和中信兄弟競爭總冠軍的最高榮耀。獅隊將在台灣大賽G3、G4擔任主隊，且G3舉辦在台北大巨蛋，賽事門票將在16日全面開售，最貴票價來到2,280元。
台灣大賽G3攻蛋 送霸橘猛獅球衣
2024台灣大賽總冠軍系列戰，獅隊主場賽事安排，Game3：10.22(二)臺北大巨蛋、Game4：10.23(三)臺南市立棒球場，本次總冠軍系列戰，獅隊主場特別規劃製作霸橘猛獅球衣，凡購買「霸橘球衣席」球迷，均可兌換一件，邀請球迷一起穿上霸橘猛獅球衣為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。
「霸橘猛獅球衣」設計以橘色為底，象徵凝聚看台球迷力量與選手站在一起創造大局，展現兇猛攻擊火力成為獅子軍最佳武器，整體設計以橘色、黑色搭配，透過區塊及條紋結合，以漸層方式呈現，展現猛獅霸氣俐落氣勢，球衣材質採用熱昇華製作，球衣為全開扣樣式，整體以輕便、透氣、舒適為主，讓球迷在看台上穿上球衣，創造看台獅吼應援，展現大橘氣勢。
2024台灣大賽總冠軍系列戰統一獅主場賽事門票，將於今晚17:00起，依據年度季票、獅卡會員、兆豐聯名卡陸續開放購票，將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。
📌統一獅台灣大賽完整賽程：
Game1▸▸10.19㊅ 17：05 獅vs象 #臺北大巨蛋 (客場)
Game2▸▸10.20㊐ 17：05 獅vs象 #臺北大巨蛋(客場)
Game3▸▸10.22㊁ 18：35象vs獅 #臺北大巨蛋(主場)
Game4▸▸10.23㊂ 18：35象vs獅 #臺南棒球場(主場)
Game5▸▸10.25㊄ 18：35獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
Game6▸▸10.26㊅ 17：05獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
Game7▸▸10.27㊐ 17：05獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
📌統一獅台灣大賽售票時間：
2024統一獅豪華季票優先購票：10.15 (Tue.) 17:00~18:59
2024統一獅一般季票優先購票：10.15 (Tue.) 19:00~21:00
2024獅卡會員優先購票：10.16 (Wed.) 10:00~12:59
統一獅Ｘ兆豐聯名卡優先購票：10.16 (Wed.) 13:00~15:59
全面開賣：10.16 (Wed.) 17:00起
購票網址： https://pse.is/6k44hh
📌統一獅台灣大賽票價資訊：
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2024台灣大賽總冠軍系列戰，獅隊主場賽事安排，Game3：10.22(二)臺北大巨蛋、Game4：10.23(三)臺南市立棒球場，本次總冠軍系列戰，獅隊主場特別規劃製作霸橘猛獅球衣，凡購買「霸橘球衣席」球迷，均可兌換一件，邀請球迷一起穿上霸橘猛獅球衣為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。
「霸橘猛獅球衣」設計以橘色為底，象徵凝聚看台球迷力量與選手站在一起創造大局，展現兇猛攻擊火力成為獅子軍最佳武器，整體設計以橘色、黑色搭配，透過區塊及條紋結合，以漸層方式呈現，展現猛獅霸氣俐落氣勢，球衣材質採用熱昇華製作，球衣為全開扣樣式，整體以輕便、透氣、舒適為主，讓球迷在看台上穿上球衣，創造看台獅吼應援，展現大橘氣勢。
2024台灣大賽總冠軍系列戰統一獅主場賽事門票，將於今晚17:00起，依據年度季票、獅卡會員、兆豐聯名卡陸續開放購票，將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。
📌統一獅台灣大賽完整賽程：
Game1▸▸10.19㊅ 17：05 獅vs象 #臺北大巨蛋 (客場)
Game2▸▸10.20㊐ 17：05 獅vs象 #臺北大巨蛋(客場)
Game3▸▸10.22㊁ 18：35象vs獅 #臺北大巨蛋(主場)
Game4▸▸10.23㊂ 18：35象vs獅 #臺南棒球場(主場)
Game5▸▸10.25㊄ 18：35獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
Game6▸▸10.26㊅ 17：05獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
Game7▸▸10.27㊐ 17：05獅vs象 #洲際棒球場 (客場) *視賽況進行
📌統一獅台灣大賽售票時間：
2024統一獅豪華季票優先購票：10.15 (Tue.) 17:00~18:59
2024統一獅一般季票優先購票：10.15 (Tue.) 19:00~21:00
2024獅卡會員優先購票：10.16 (Wed.) 10:00~12:59
統一獅Ｘ兆豐聯名卡優先購票：10.16 (Wed.) 13:00~15:59
全面開賣：10.16 (Wed.) 17:00起
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