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今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉行，這是大巨蛋啟用後舉辦的首場非運動賽事，並請來藝人江蕙復出開唱，吸引2萬人入場。不過，國慶晚會落幕後，有網友質疑舉辦地點大巨蛋的人工草皮「炸裂」。對此，台北市長蔣萬安今（15）日表示，黑色橡膠粒會翻起正常的現象，在接下來世界棒球12強賽事，棒協會再進場進行全面的總體檢，確保一切都符合安全以及相關的規定。蔣萬安今日出席「文化未來共創臺北，臺北市政府與文策院合作記者會」，並接受聯訪。媒體詢問國慶晚會之後，有人發現說草坪有點黑點，有球員去體驗也覺得凹凸不平，有點覺得踩起來怪怪的，市議員提議請棒協來組一個草皮維護的SOP，蔣萬安回應說，體育局有跟他回報，在國慶晚會之後，遠雄以及人工草坪施作廠商Mizuno美津濃有實際到現場去做檢視，其實這就是在活動結束後，對於草坪做梳理，它黑色橡膠粒會翻起正常的現象。包括遠雄也提供，在日本幾個巨蛋，他們在活動結束後做重新梳理，會有黑色橡膠粒翻起的照片給體育局。蔣萬安表示，對於場地，當然這是攸關所有球員職業安全的問題，所以市府非常的重視，包括場地的平整以及安全性。在接下來世界棒球12強賽事，棒協會再進場進行全面的總體檢，確保一切都符合安全以及相關的規定。媒體問昨天立委洪申翰爆料，萬華列冊的拾荒者只有2位，覺得是烏龍爆料，還是誤會？蔣萬安說，這完全本末倒置。環保局有跟他回報，這是中央環境部的一個補助計畫，就是對於資源回收的關懷補助。「台北市是我們大部分的資收個體戶，都是以回收，包括紙箱、廢紙類爲主。」環境部的補助計畫裏面並沒有納入廢紙類，所以市府在去年就已經跟中央環境部反映，希望這項關懷補助計畫能夠納入廢紙類，但是沒有納入，當然就沒有辦法增加台北市資收個體戶參與這項補助計畫的意願。蔣萬安說，市府會持續來反映，也希望中央能夠考量到地方的狀況，讓中央的補助計畫能夠真的幫助到台北市的資收個體戶。媒體問中國的聯合利劍軍演，結果一天就結束了，但市議員秦慧珠就擔心說雙城論壇今年恐中斷，蔣萬安表示，他昨天已經很清楚表達過他的立場，也就是希望能夠在兩岸關係越緊張的時候，越應該要溝通跟交流，所以希望兩岸大環境能夠和緩一些，讓雙城論壇可以繼續辦下去，爭取到兩岸之間和平穩定的曙光。