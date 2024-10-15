日系服飾品牌「UNIQLO」因為平價，在台灣平價成衣市場深受小資族喜愛，經常也會推出許多聯名款或者優惠活動來吸客。不過，近日就有網友發現，UNIQLO與知名藝術家「KAWS（卡伍斯）」聯名的T恤過往非常熱賣，但現今卻是出現在店舖滯銷的情況，讓人好奇背後原因，在社群引起廣大討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「UNIQLO跟KAWS聯名的系列在3、4年前一件難搶，現在特價還銷不掉」只見貼出的照片中，UNIQLO門市貨架上還有許多跟當代藝術家KAWS、藝術大師Andy Warhol（安迪沃荷）的聯名T恤，不僅尺寸充足，連價格都從原價590元下殺到390元，但還是滯銷。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這種東西就是有一件就夠了吧....根本國民制服」、「穿出去走在路上一直撞衫超級煩，後面都不買了」、「幾年前說最後一次聯名，結果瘋搶，後面還是繼續出聯名款就不想買了」、「日本買一件990日幣，誰要買390元台幣的啊」、「好嚇到，第一次聯名的時候台灣還要排隊買欸」、「去年還買原價的我，準備來收割特價了。」
UNIQLO x KAWS聯名本來搶翻！今年加碼「Andy Warhol」合作尷尬滯銷
事實上，UNIQLO與這位當代藝術家KAWS早就已經合作多年，過去幾年都有推出聯名UT服飾，造成瘋搶熱潮，過去在台灣開賣時，都有許多民眾一大早就到UNIQLO門市排隊，根本是一件難求，而今年UNIQLO作為「KAWS + Warhol」全球巡迴展的主要贊助商，在8月時更是加碼推出三方聯名的全新UT服飾系列，沒想到上市將近2個月銷量不如以往，也不見排隊人潮，價格直接下殺單件T恤390元，對比往年盛況實在有些尷尬。
也有資深的「UNIQLO x KAWS」服飾購買者表示，過去KAWS曾經在2019年說是最後一次跟UNIQLO合作，結果引爆搶購熱潮，但後來發現根本就還是有繼續合作，大家當然知道不用搶，去年的時候還沒賣不好，但也不到搶購一空，今年看這價格跌落的速度，應該就是真的銷量很普通了。
UNIQLO x KAWS聯名台日價格對比！神級單品崩壞3大主因
而《NOWnews》記者也實際使用「UQ搜尋」的網站來查看台灣這件「UNIQLO x KAWS + Warhol」全新UT系列T恤的價格到底從何時開始降價，從曲線上來看，台灣UNIQLO官方是從8月開始販售該件衣服，原本售價是590元，在上禮拜10月10日國慶日開始降價為390元；而日本UNIQLO官方則是原價1500日幣曾經降價至990日幣，現在則是原價1500元，換算下來台幣322元，單件便宜台灣官方將近70元。
綜合上述，UNIQLO x KAWS的服飾之所以今年出現滯銷問題，一共有三大原因，第一，出國現在便利太多，台日UNIQLO官方明顯價差，出遊日本順便購買的民眾數量變多；第二，前幾年購買人潮眾多，路上撞衫機率太高，降低民眾購買意願；第三，最後的聯名價值被剝奪，民眾對該品牌服飾已經相對無感，珍貴度下降也減少購買慾望。
不過記者認為，如果現在的你沒有正好要去日本，對「UNIQLO x KAWS + Warhol」服飾還是有興趣的話，現在T恤門市、官網都是特價390元，其實還是算非常的便宜可以入手，畢竟今年的款式可是有「安迪沃荷」大師的加持的啊！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這種東西就是有一件就夠了吧....根本國民制服」、「穿出去走在路上一直撞衫超級煩，後面都不買了」、「幾年前說最後一次聯名，結果瘋搶，後面還是繼續出聯名款就不想買了」、「日本買一件990日幣，誰要買390元台幣的啊」、「好嚇到，第一次聯名的時候台灣還要排隊買欸」、「去年還買原價的我，準備來收割特價了。」
UNIQLO x KAWS聯名本來搶翻！今年加碼「Andy Warhol」合作尷尬滯銷
事實上，UNIQLO與這位當代藝術家KAWS早就已經合作多年，過去幾年都有推出聯名UT服飾，造成瘋搶熱潮，過去在台灣開賣時，都有許多民眾一大早就到UNIQLO門市排隊，根本是一件難求，而今年UNIQLO作為「KAWS + Warhol」全球巡迴展的主要贊助商，在8月時更是加碼推出三方聯名的全新UT服飾系列，沒想到上市將近2個月銷量不如以往，也不見排隊人潮，價格直接下殺單件T恤390元，對比往年盛況實在有些尷尬。
也有資深的「UNIQLO x KAWS」服飾購買者表示，過去KAWS曾經在2019年說是最後一次跟UNIQLO合作，結果引爆搶購熱潮，但後來發現根本就還是有繼續合作，大家當然知道不用搶，去年的時候還沒賣不好，但也不到搶購一空，今年看這價格跌落的速度，應該就是真的銷量很普通了。
UNIQLO x KAWS聯名台日價格對比！神級單品崩壞3大主因
而《NOWnews》記者也實際使用「UQ搜尋」的網站來查看台灣這件「UNIQLO x KAWS + Warhol」全新UT系列T恤的價格到底從何時開始降價，從曲線上來看，台灣UNIQLO官方是從8月開始販售該件衣服，原本售價是590元，在上禮拜10月10日國慶日開始降價為390元；而日本UNIQLO官方則是原價1500日幣曾經降價至990日幣，現在則是原價1500元，換算下來台幣322元，單件便宜台灣官方將近70元。
綜合上述，UNIQLO x KAWS的服飾之所以今年出現滯銷問題，一共有三大原因，第一，出國現在便利太多，台日UNIQLO官方明顯價差，出遊日本順便購買的民眾數量變多；第二，前幾年購買人潮眾多，路上撞衫機率太高，降低民眾購買意願；第三，最後的聯名價值被剝奪，民眾對該品牌服飾已經相對無感，珍貴度下降也減少購買慾望。
不過記者認為，如果現在的你沒有正好要去日本，對「UNIQLO x KAWS + Warhol」服飾還是有興趣的話，現在T恤門市、官網都是特價390元，其實還是算非常的便宜可以入手，畢竟今年的款式可是有「安迪沃荷」大師的加持的啊！