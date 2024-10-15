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經濟部長郭智輝昨（14）日出席「印太戰略智庫」成立酒會時宣布，將在菲律賓設置電廠，把綠色電力帶回來台灣。他今（15）日受訪證實，確實是將海外蓋綠電電廠，再透過船隻或海底電纜運輸回國內。郭智輝說明，這是要滿足台灣國內綠電需求，而非海外台廠綠電需求，也就是在菲律賓蓋電廠，然後再把電帶回來。對於怎麼將電力帶回來，他表示可以有很多方式，包括船運、海底電纜都可以達到這個目的。至於在菲律賓要蓋什麼樣的綠電電廠，郭智輝說，太陽能、風能及地熱能都可能是選項；談到詳細進度，「現在才是剛發想而已！」談到這個構想，他解釋，因為很多地方政府對於推展綠能有不同的見解，「但是我們要使用綠電的廠商是不能夠等的」，所以才設想要讓這些廠商找一個能快速達標的方法。對此，郭智輝也透過美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）協助，尋求附近國家，包括菲律賓、日本。他也提到，新加坡也有向澳洲買綠電，兩國相隔4300公里，而台灣與呂宋島只要300公里，所以只好找一個可以發展綠電國家，運用該國土地，讓廠商可以到當地蓋電廠再接回來。另外，郭智輝也提到在「境外關內」政策，希望高碳排產業可以到海外發展。對此，他表示，台灣因為環境關係，很多高耗能、高耗電的傳產，可以趁這個「乾坤大挪移計畫」，轉移到具有競爭力的國家，並以大代小，讓我們台灣的這些企業具有國際競爭力，不是只有考慮在台灣的銷售。至於2026年碳費課徵對於產業影響，經濟部立場就是幫助所有的產業具有競爭力。郭智輝強調，最重要是淨零減碳，讓所有廠商具有國際競爭力，讓所有的廠商能夠得到一些滿意的答覆。