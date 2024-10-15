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檢廉偵辦京華城弊案，國民黨議員秦慧珠日前擱置京華城停工一事，反遭週刊踢爆，秦2022年曾收威京集團旗下公司中華工程政治獻金30萬，遭質疑是否因此擋京華城停工。對此，秦慧珠強調她坦蕩蕩，也提到民進黨議員洪健益、張文潔、台北市議員戴錫欽、曾任議員的同黨立委王鴻薇、徐巧芯等人，都曾與中工有互動。不過徐巧芯也否認。秦慧珠今天上午於台北市議會受訪，先是提及在選區的復盛里長張晉維曾傳訊息指，擔心京華城如果停工，該地會變成爛尾樓，影響當地發展。在還沒起訴、沒正式有罪情況下，倘若貿然停工，由於市府沒法律依據，恐造成法律糾紛，也對當地發展造成妨礙。秦慧珠也提到，京華城及所屬關係企業與地方議員的關係都非常好，例如2022年選舉期間，中工在延吉街有塊工地，上面掛滿其他議員看板，包括民進黨議員洪健益、張文潔、議長戴錫欽，還有時任國民黨議員王鴻薇、徐巧芯等，在地議員與里民與在地單位有互動，對方也會提供免費掛看板服務給議員。秦慧珠強調，她跟中工的關係，可說是基於地方選民服務的關係。針對媒體報導指她收到30萬政治獻金，她都坦蕩蕩依法申報，監察院可查到，她在地方服務選民、所做的工作，以對市政的監督，都可坦蕩蕩接受公評。對於被點名有收錢一事？徐巧芯回應，「本人在歷次選舉期間，未曾與威京集團（包含中工）聯繫以得到任何免費看板借用。請外界勿以訛傳訛」。