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金州勇士今（15）日在主場以111：93擊敗底特律活塞拿到4連勝，這一季來到勇士隊的27歲鋒線Lindy Waters III打出全場最高的+22正負值，得到13分，效率不錯。這位198公分的側翼球員4場比賽投進11顆三分球，外線準頭不錯，有機會成為球隊新賽季的一枚活棋。此役勇士兩大主將Stephen Curry和Draymond Green都缺陣，但球隊其他球員發揮得有板有眼，上半場領先19分，最終以18分之差大勝。Waters全場出賽19分鐘，6投4中，三分球4投3中，拿到13分7籃板，且沒有發生失誤，正負值+22。Waters是勇士用次輪52號籤換回來的球員，目前看起來物超所值，日前在對上洛杉磯快艇的比賽才剛完成絕殺，而且他的三分球有一定的準頭，符合今年勇士隊人人都要能出手外線的進攻構想。勇士主帥Steve Kerr賽後直誇總管Mike Dunleavy Jr. 做得漂亮，將這位好手交易過來，並強調「他絕對具備我們體系所需的技能」。不過這畢竟只是熱身賽，而且Waters前面也有許多人要競爭，Buddy Hield、De'Anthony Melton、Andrew Wiggins等等，輪換順位都在其之前，因此他開季之後，能給勇士隊帶來什麼樣的實際貢獻，還要打上問號。不過熱身賽4場比賽Waters正復值高達「+34」，為勇士全隊第一；命中11記三分球，僅次於Hield的13個，外線命中率高達57.9%，已經展現了自己在場上的優勢。