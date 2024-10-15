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中國解放軍東部戰區14日清晨發動「聯合利劍-2024B」軍演，除了出動海空軍機艦圍台，中國海警也首度同步大規模環台，不過，軍演在13小時後便迅速結束。國際戰略安全專家分析此次軍演迅速落幕的原因，以及中國正在進行的「灰色地帶」行動戰略。根據路透報導，新加坡拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟(Collin Koh)指出，圍繞在台灣周遭行動的中國海警，似乎是中方針對台灣進行的「灰色地帶」行動新戰線，儘管為避免過度激化美國大選選情，演習顯然受到限制。許瑞麟也提到，除了美國大選因素之外，依照目前的經濟情勢，也沒有理由讓兩岸不確定性升高導致進一步局面惡化。關於中國對台戰略以及灰色地帶新戰線的看法，海軍司令唐華先前接受外媒經濟學人訪問時曾形容，中國解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，且已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」。海軍司令部是後則補充稱，唐華想要表達的是中共企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序，並運用認知作戰、灰色地帶軍事威懾，以海空兵力逐步壓縮台灣防衛空間。