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2024年新北市衝浪滑板公開賽圓滿落幕，中角國小自2023年開辦衝浪滑板公開賽，已持續舉辦3年，是國內少數有賽事獎金的衝浪滑板賽事，校長朱聖雯表示：「每年藉由辦理衝浪滑板比賽，都能再和各位選手相聚感到非常開心，今年特別將比賽日期調整到10月也希望能吸引到更多的好手來參與，賽後也歡迎與會的大家給予建議，讓本賽事可以更好。」公開女子組冠軍則由首次參賽的蘇郁雯拿下，蘇郁雯表示：「其實我接觸衝浪滑板的時間約1年，感謝很多教練的協助指導，為了備賽我做足了十分的努力，每週至少練習6到10小時。」。最U12組由去年第3名的高宇真以6.83分成功拿下今年的冠軍。