2024年新北市衝浪滑板公開賽圓滿落幕，壓軸項目公開男子組由吳家瑋、吳浚瑋包辦冠、亞軍，公開女子組由蘇郁雯獲得冠軍，過去2屆冠軍的陳佩玟則以0.27分之差收下亞軍，U12男女混合組由高宇真獲得冠軍。
中角國小自2023年開辦衝浪滑板公開賽，已持續舉辦3年，是國內少數有賽事獎金的衝浪滑板賽事，校長朱聖雯表示：「每年藉由辦理衝浪滑板比賽，都能再和各位選手相聚感到非常開心，今年特別將比賽日期調整到10月也希望能吸引到更多的好手來參與，賽後也歡迎與會的大家給予建議，讓本賽事可以更好。」
今年公開男子組可謂是兄弟鬩牆，弟弟吳浚瑋是2003年試辦賽的冠軍，在賽事宣誓時強調：「希望今天大家可以盡情的享受比賽，更重要的是日後大家還是要約出來玩。」而今年哥哥吳家瑋成功雪恥，以總分9.33分奪下冠軍。
公開女子組冠軍則由首次參賽的蘇郁雯拿下，蘇郁雯表示：「其實我接觸衝浪滑板的時間約1年，感謝很多教練的協助指導，為了備賽我做足了十分的努力，每週至少練習6到10小時。」。最U12組由去年第3名的高宇真以6.83分成功拿下今年的冠軍。
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今年公開男子組可謂是兄弟鬩牆，弟弟吳浚瑋是2003年試辦賽的冠軍，在賽事宣誓時強調：「希望今天大家可以盡情的享受比賽，更重要的是日後大家還是要約出來玩。」而今年哥哥吳家瑋成功雪恥，以總分9.33分奪下冠軍。
公開女子組冠軍則由首次參賽的蘇郁雯拿下，蘇郁雯表示：「其實我接觸衝浪滑板的時間約1年，感謝很多教練的協助指導，為了備賽我做足了十分的努力，每週至少練習6到10小時。」。最U12組由去年第3名的高宇真以6.83分成功拿下今年的冠軍。