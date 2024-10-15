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經濟部產發署昨（14）日公告「中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點」，最高將要求在地化比率須達到35%以上，避免中國汽車零組件以「洗產地」。經濟部長郭智輝今（15）日受訪表示，這是為了保護我國廠商具有競爭力，避免受到低價傾銷影響。針對該作法是否具有強制性，以及哪些車廠會新規受衝擊？郭智輝表示，具體情況無法馬上答覆，但是國產化比率達35%是經濟部目標。他提到，現在有發現整車低價傾銷現象，妨礙我國國產化發展，因此訂出一個保護國內廠商的做法。另外，考量到我國整車業市場還是很小，為了確保廠商具備國際競爭力，希望我國廠商在供應鏈上面可以得到強化，車廠也盡量用國內零組件。經濟部8月1日實施新制，若國內車廠業者規劃引進中國品牌者等4種車款樣態，須符合零件在地化採購比例，且須逐年提高，已上市車款也須遵守相關規範。昨日則再公告車廠國產化比重，並將中國車廠全納管，包括中資與國際品牌合資者、中資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者，皆須符合零件在地化比率要求。據公告，2023年底前取得交通部審核的車款，國產化比率在2024年8月1日到2025年的7月31日間，要達到20%以上；2025年的8月1日到2026年的7月31日間，則要達到30%以上；2026年的8月1以後則是要達到35%以上。至於何謂「中國大陸血統」，產發署指出，包括（1）由中資與國際品牌業者合資之品牌業者生產；（2）由中資併購之國際品牌業者生產；（3）由國際品牌業者在中國大陸地區生產；（4）由中國大陸品牌業者生產。產發署表示，至於業者是否符合國產化要求，將邀集專家學者召開審查會議審查，委員會組成除了產發署代表１人，車輛專業領域專家５人，成本估算之財務領域專家１人，由產發署核發在地化比率認定文件；審查不符合者，產發署應駁回其申請。