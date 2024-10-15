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Embiid考慮不再打背靠背比賽！費城76人主力中鋒Joel Embiid，上賽季繳出場均34.7分、11.0籃板、5.6助攻，但因傷勢影響，只打了39場比賽。Joel Embiid身為NBA全明星等級中鋒，在2023年賽季繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻的超全能數據，從丹佛金塊的「小丑」Nikola Jokic手中搶下年度MVP。根據76人官方宣佈消息，Joel Embiid不會在剩餘的熱身賽上場，將全力備戰新賽季的開幕對於這個對策，76人總管Daryl Morey在日前的採訪中也曾表示：「