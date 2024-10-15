Embiid考慮不再打背靠背比賽！費城76人主力中鋒Joel Embiid，上賽季繳出場均34.7分、11.0籃板、5.6助攻，但因傷勢影響，只打了39場比賽。新賽季終於將回歸，76人昨（15）日卻宣布Joel Embiid因左膝舊傷復發，會缺席剩餘熱身賽，對於頻頻困擾自己的傷勢問題，Joel Embiid在近期一次訪問中坦言：「剩餘生涯可能不會再背靠背出賽。」
全力備戰新賽季 避開傷勢提對策
Joel Embiid身為NBA全明星等級中鋒，在2023年賽季繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻的超全能數據，從丹佛金塊的「小丑」Nikola Jokic手中搶下年度MVP。上賽季雖然繳出更全面的數據，但卻因為左膝半月板傷勢影響，斷斷續續僅出賽39場，無緣跨越年度獎項的65場出賽門檻。
根據76人官方宣佈消息，Joel Embiid不會在剩餘的熱身賽上場，將全力備戰新賽季的開幕。在美國媒體《ESPN》的一次訪問中，談到自己各種傷勢問題，Joel Embiid透露：「如果要我猜的話，我想我可能職業生涯餘下的時間，都不會再打背靠背比賽了。」
對於這個對策，76人總管Daryl Morey在日前的採訪中也曾表示：「我們會聰明地處理這件事，其中一個做法，就是讓Joel Embiid及Paul George都盡可能不打背靠背比賽。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
Joel Embiid身為NBA全明星等級中鋒，在2023年賽季繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻的超全能數據，從丹佛金塊的「小丑」Nikola Jokic手中搶下年度MVP。上賽季雖然繳出更全面的數據，但卻因為左膝半月板傷勢影響，斷斷續續僅出賽39場，無緣跨越年度獎項的65場出賽門檻。
根據76人官方宣佈消息，Joel Embiid不會在剩餘的熱身賽上場，將全力備戰新賽季的開幕。在美國媒體《ESPN》的一次訪問中，談到自己各種傷勢問題，Joel Embiid透露：「如果要我猜的話，我想我可能職業生涯餘下的時間，都不會再打背靠背比賽了。」
對於這個對策，76人總管Daryl Morey在日前的採訪中也曾表示：「我們會聰明地處理這件事，其中一個做法，就是讓Joel Embiid及Paul George都盡可能不打背靠背比賽。」