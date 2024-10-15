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大馬加油站出現一隻穿著制服「站崗」的貓，引發網友熱烈討論。許多網友笑稱這隻貓簡直是加油站的主管，不但坐得直挺挺，還一直盯著客人跟員工，「非常地敬業」。一名帳號為「@maziahnasir」的網友在社群平台分享一部影片，讓這隻貓瞬間爆紅，這隻貓咪穿著跟加油站員工一樣的紅黃色制服，然後嚴肅地坐在四個加油泵中間，目光專注地觀察周圍的人和車輛，彷彿在監督工作。儘管身邊汽車來來往往，但牠依然顯得從容自若，彷彿像加油站的「主管」一樣。這段影片於上週五（11日），三天內就獲得了約25萬多次點讚，瀏覽率更是衝破130萬。根據《Hype Malaysia》報導，這隻貓來自檳城峇六拜（Bayan Lepas）的一家蜆殼加油站（Shell）。影片在網路上爆紅後，有網友直呼這隻貓咪應得「本月最佳員工獎」，並且許多人特別遠道而來這間加油站，想要看看主管貓咪的廬山真面目。