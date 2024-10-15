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▲LINE免費貼圖「LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「高財森學園」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「無所事事小海豹（粉彩線條特典貼圖）」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 餃貓FAMILY」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE VOOM × 嗚比的朋友」。（圖／取自LINE）

萬聖節（10月31日）將到來，LINE也推出免費的萬聖節貼圖！ 本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（15）日上架1組全新貼圖，包含可愛的「熊大早安圖」；《NOWnews》另外找出架上沒有的隱藏版貼圖3組，有超應景的「萬聖節快樂」祝福圖，快把握時間下載最新早安圖、午安圖問候親友。下載期限：2024/11/13使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/11/09使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/11/14使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2024/11/13 11:00使用效期：永久使用取得條件：需購買指定貼圖下載期限：2024/11/07使用效期：180天下載期限：2024/11/02使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/11/06使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/25使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/20使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/11/06使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/10/31使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/31使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/24使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2024/10/23使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/10/19使用效期：90天取得條件：達成指定條件