萬聖節（10月31日）將到來，LINE也推出免費的萬聖節貼圖！ 本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（15）日上架1組全新貼圖，包含可愛的「熊大早安圖」；《NOWnews》另外找出架上沒有的隱藏版貼圖3組，有超應景的「萬聖節快樂」祝福圖，快把握時間下載最新早安圖、午安圖問候親友。
🟡「貼圖小舖」10月15日上架
📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍無所事事小海豹（粉彩線條特典貼圖）（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13 11:00
使用效期：永久使用
取得條件：需購買指定貼圖
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載
📍LINE禮物 × 餃貓FAMILY（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店×抱抱鬼（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/23
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE VOOM × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/19
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
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📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
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📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
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下載期限：2024/11/14
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下載期限：2024/11/13 11:00
使用效期：永久使用
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📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 餃貓FAMILY（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/02
使用效期：90天
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📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
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📍LINE購物品牌名店×抱抱鬼（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/25
使用效期：90天
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📍LINE購物 夯話題 × 倒呱的實用語（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/20
使用效期：90天
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🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
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📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
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📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
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📍毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/24
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/23
使用效期：90天
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📍LINE VOOM × 嗚比的朋友（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/19
使用效期：90天
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