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總統府日前提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，另有7位大法官人選，尚須立院審議通過，對此總統府秘書長潘孟安今（15）日下午將率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，盼韓國瑜出面協調司法院大法官人事案排審。而此舉也被視為總統賴清德基於對國會與議長的尊重，持續釋出善意，因此潘孟安銜賴清德之命，前往立法院拜會韓國瑜，展現對朝野各政黨尊重，並以具體行動遞出橄欖枝，盼朝野協力合作。據了解，賴清德與潘孟安皆是立委出身，且在朝小野大困局中，先後擔任民進黨黨團幹事長，深諳議事規則運作，更理解跨黨派溝通協調的重要性。因此賴清德上任至今，面對現今立法院朝小野大局面，始終喊話朝野對內競爭、對外團結，並持續以具體行動對藍白兩黨釋出善意。而潘孟安於今年初曾銜賴清德之命，率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會韓國瑜，與朝野各黨進行善意對話，為考試院人事案爭取支持。此次選在開議後再由潘孟安率司法院大法官被提名人赴立院拜會，同樣是賴清德叮囑交代，希望展現誠意溝通對話，讓每位大法官被提名人都能獲立院同意，為台灣司法改革做出貢獻。府秘書長率隊拜訪展誠意外，新會期執政團隊為求朝野溝通順暢，化解近期中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰也為此和韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，並在上周為總預算案僵局進行朝野「和解飯」，對此，賴清德也在雙十國慶談話上公開予以肯定，感謝韓國瑜「開啟朝野的合作」。另有黨內人士分析，賴清德上任至今，即在多次談話中向在野黨遞橄欖枝，盼朝野協力合作。就職談話以「三黨不過半」談朝野政黨必須共同承擔國家面臨挑戰，「在競爭之外，也應該有合作的信念」；本會期開議當天宴請立委時，則喊話朝野「在內政上爭取人民支持，對外則要合作」；以及雙十國慶談話，強調「國家要團結、社會要安定」，需要朝野合作，且「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」。今潘孟安率隊再次前往立法院拜會韓國瑜，銜賴清德之命，以具體行動釋出善意，從卓、潘兩人接連出馬拜訪韓國瑜，都能看出賴清德促善意對話溝通，盼朝野協力合作的期許。